جوائز الإمارات الأدبية.. قيمة نوعية وحضور لافت

عرفت الإمارات باحتضانها لعدد من الجوائز الأدبية ذات الوزن الثقيل، وعلى رأسها الجائزة العالمية للرواية العربية «البوكر»، والتي توجت في إبريل الماضي، الروائية اللبنانية هدى بركات بالجائزة عن روايتها «بريد الليل»، بعد وصولها إلى القائمة القصيرة، إلى جانب روايات «شمس بيضاء باردة» لكفى الزعبي، و«صيف مع العدو» لشهلا العجيلي، و«النبيذة» لإنعام كجه جي، و«الوصايا» لعادل عصمت، و«بأي ذنب رحلت؟» لمحمد المعزوز، وشهدت دورة هذا العام، جدلاً واسعاً بعد تسريب اسم الفائز للإعلام قبل الإعلان عنه بساعات قليلة، وإثره أعلنت الروائية العراقية إنعام كجه جي انسحابها من الجائزة.

في المقابل، توجت جائزة الشيخ زايد للكتاب، أيضاً في أبريل، 5 كُتاب وأدباء عالميين، فازوا بدورتها الـ13 (لعام 2018/‏2019)، حيث فاز بفرع الآداب الكاتب والروائي المغربي بنسالم حمّيش عن كتابه في السيرة الذاتية «الذات بين الوجود والإيجاد»، والكاتب الكويتي حسين المطوع في فرع «أدب الطفل والناشئة» عن قصته «أحلم أن أكون خلاط أسمنت»، والجزائري الدكتور عبدالرزاق بلعقروز في فرع «المؤلف الشاب»، كما فاز بها الباحث اللبناني الدكتور شربل داغر بجائزة فرع «الفنون والدراسات النقدية» عن كتاب «الشعر العربي الحديث: قصيدة النثر».

أما في فرع «الثقافة العربية في اللغات الأخرى» ففاز الباحث الأكاديمي فيليب كينيدي من المملكة المتحدة عن كتابه «الانكشاف في الموروث السردي العربي»،. في حين فاز المركز العربيّ للأدب الجغرافيّ «ارتياد الآفاق» في الإمارات في فرع «النشر والتقنيات الثقافية».

‏‎كما كشفت الجائزة في ديسمبر عن القائمة الطويلة لفرع الترجمة في دورتها الـ14، والتي ضمت 11 عملاً، اختيرت هذه الأعمال من بين 170 عملاً مترجماً من اللغات الإنجليزية والفرنسية والألمانية والعربية، وانتمى غالبية مترجميها إلى تونس ومصر والمغرب وفرنسا.

وفي ديسمبر، توجت مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية ثلة من المبدعين العرب، الفائزين في الدورة الـ16 من جائزة سلطان بن علي العويس الثقافية، وهم: الشاعر العراقي علي جعفر العلاق، والروائية اللبنانية عَلَوية صبح، والمفكر السوداني حيدر إبراهيم علي، والناقد التونسي محمد لطفي اليوسفي، والشيخة مي بنت محمد آل خليفة الفائزة بجائزة الإنجاز الثقافي والعلمي من مملكة البحرين، واختير الفائزين من بين 1745 مرشحاً.