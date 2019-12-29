الأولمبياد الخاص أكبر حدث رياضي وحلبة ياس تحتضن العالم

المصدر: أبوظبي ـ محمد محسن

تعتبر الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص أبوظبي 2019، أبرز وأكبر الأحدث الرياضية إن لم تكن أهمها على الإطلاق، حيث شارك فيها 7500 لاعب ولاعبة من 194 دولة، ووزعت على 9 مواقع منها 7 في العاصمة أبوظبي وموقعين في دبي.

وجاءت الاستضافة للمرة الأولى في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وقد فازت الإمارات بالتنظيم لقوة الملف المقدم إلى اللجنة العليا للأولمبياد الخاص، والذي شمل عدة معايير أبرزها بنية تحتية قوية للمرافق وشبكة المواصلات، والفنادق، واستيفاء جميع المنشآت الرياضية للمعايير، بالإضافة إلى توفير 22 ألف متطوع.

وكسرت الألعاب العالمية أبوظبي 2019 أرقام جميع النسخ التي سبقتها بما فيها نسخة لوس أنجليس 2015، والتي سجلت مشاركة 128 دولة.

وقدمت جميع مؤسسات الدولة ردة فعل قوية اتجاه الألعاب العالمية، سواء باستضافة برنامج المدن المضيفة، وجولة شعلة الأمل في الدولة، أو بأوجه دعم أخرى شملت الرعاية والدعم النفسي، والحضور الجماهيري.

وأثبت أبناء الإمارات أنهم عند الوعد وأعدوا جيشاً جراراً من المتطوعين قارب 22 ألف متطوع ومتطوعة شملت النواحي التنظيمية، والتقنية، والصحية، وغيرها من متطلبات أصحاب الهمم، ويعتبر المتطوعون نواة وقاعدة تسند عليها الألعاب العالمية، وقد لاقت الإمارات إشادات عالمية واسعة لروعة التنظيم، وجريان المنافسات في سهولة ويسر واهتمام الدولة ومؤسساتها بهذا الحدث المتفرد وعلى أعلى المستويات.

وحصد أبطال الإمارات «منتخب الإرادة» 182 ميدالية ملونة في 24 رياضة، وشارك 297 رياضياً منهم 189 للذكور، و89 للإناث وهذه المشاركة هي الأضخم في تاريخ الأولمبياد الخاص الإماراتي.

حلبة ياس

من جانب آخر، تواصل جائزة الاتحاد للطيران الكبرى على حلبة مرسى ياس، الجولة الختامية من بطولة العالم للفورمولا 1، الريادة العالمية في مستوى التنظيم والمنافسة والمتعة التي تقدمها لعشاق سباقات الفورمولا للعام 11 على التوالي، فهي أفضل ختام لبطولة العالم للفورمولا 1. وزفت حلبة مرسى ياس بختام موسم 2019 للفورمولا 1 البريطاني لويس هاميلتون بتتويجه بطلاً للسباق في أبوظبي للمرة الخامسة في تاريخه.

ونالت حلبة مرسى ياس والسباق في أبوظبي إعجاب وإشادة الجماهير والوفود الحاضرة إلى العاصمة أبوظبي في واحد من أهم الأحداث الرياضية العالمية، والذي يعزز من مكانة العاصمة على خريطة الرياضة على مستوى العالم، إذ واصل سباق الفورمولا 1 في أبوظبي تفرده عن بقية سباقات الموسم بأنه الوحيد الذي يجمع بين النهار والليل.