القس هاني عزيز: التعايش أن نكون معاً بوحدة متناغمة

المصدر: (المنامة - إبراهيم النهام)

يؤكد راعي الكنيسة الإنجيلية الوطنية بمملكة البحرين القس هاني عزيز، أن الحروب والخصومات والدمار جاءت من داخل البشر، وأضاف عزيز لـ«البيان»:

«عندما نفقد إنسانيتنا يسود قانون الغاب، وحين نرفض قبول الآخر مهما كان هذا الآخر فإننا سندمر أنفسنا وندمر أرضنا، الأرض التي خلقها الله لنعيش فيها بسلام وكانت وصية الله لنا أن نحفظها ونطورها».

وأضاف: «لنعلم جميعنا أننا خلقنا من عجينة واحدة من تراب وإلى تراب نعود، وعليه فإن الإنسانية كلها من أب واحد هو أبونا آدم وأم واحدة هي أمنا حواء، والبشرية تعاني من عام مضى تقريباً من جائحة كورونا وانتشرت العدوى في كل العالم كما ينتشر النار في الهشيم، فلماذا لا ينتشر الحب والتسامح والتعايش ونعيش في سلام».

وتابع عزيز: «توجد معوقات كثيرة لعدم العيش في تسامح وتعايش وسلام منها، إن لم نحارب عدونا الحقيقي فإننا سنحارب بعضنا بعضاً، كما لا يمتلك أحد كل الحق فالحكم على الآخرين المخالفين معي في الدين والعقيدة وتكفيرهم وتهميشهم يوسع فجوة الكراهية».

وقال: «العنف يولد عنفاً مضاداً فلنلجأ إلى الحوار البناء ونفتح قنوات حوار مع الآخرين المختلفين معي، كما أن الكبرياء والتعالي يجعلك تحتقر الآخر ولا تريد أن تمد يد المصالحة».

وأوضح أن التسامح ليس فيه تعالياً، ولكن لنأخذ مثالنا للتسامح والغفران من الله سبحانه وتعالى الذي هو غفور ورحيم ولقد غفر لنا ذنوبنا الكثيرة وسامحنا عن كل خطايانا بالتوبة إليه والندم على أخطائنا وعدم الاستمرارية في الخطأ نفسه.

وأردف: «كثيرون لا يفضلون كلمة التعايش لأنهم يفهمونها بالخطأ، فالتعايش لا يعني أن أذوب في الآخر وألغي كياني وشخصيتي، ولكن التعايش أن نكون معاً بوحدة متناغمة، لا يلغي أحدنا الآخر».

وقال القس هاني عزيز، «وعندما ننظر إلى حياة التسامح والتعايش في البحرين نجدها نموذجاً يحتذى به، تشاركنا الحياة من الأجداد إلى الأبناء إلى الأحفاد».