أسباب الخمول والكسل بعد الإفطار

المصدر: دبي – مرفت عبدالحميد

أوضح الدكتور محمد كمال محمد علي، استشاري وجراح العظام أن السبب الرئيس في الخمول والكسل بعد الإفطار هو تناول وجبة دسمة بعد ساعات طويلة من خواء المعدة، لذا يفضل الإفطار على عدة تمرات والماء فقط، وتناول وجبة خفيفة بعد أداء صلاة المغرب مع كوب خفيف من الشاي والحليب وتأجيل الوجبة الرئيسة لما بعد أداء صلاة التراويح.

وقال: هناك أنواع من الطعام على مائدة الإفطار تجعل الصائم بعد تناولها يشعر بالنعاس مثل الحلويات المحتوية على نسبة عالية من السكر، كونها تؤدي إلى رفع مستوى السكر في الدم وتدفع الجسم لإفراز الأنسولين لمقاومة هذا الارتفاع المفاجئ في نسبة السكر ما يؤدي إلى زيادة الأنسولين الذي يحفز الدماغ على إنتاج الميلاتونين وبدوره يسبب الخمول والشعور بالنعاس.

وأضاف: «إن شرب كمية مناسبة من المياه يحافظ على بقاء الجسم رطباً ويسمح للجهاز الهضمي بالعمل بصورة طبيعية وأكثر سلاسة، كما أن حصول الجسم على الراحة ونيل حصة كافية من النوم يجعل الصائم أقل عرضة للشعور بالخمول».

وأشار إلى أن تناول وجبة كبيرة في الإفطار يحدث اضطراباً في عمل الجهاز الهضمي، ما يؤدي إلى ضعف التركيز وصعوبة الهضم، وقد ينتج الخمول كذلك بسبب نوعية الطعام لأن الجسم يحتاج إلى بعض الفيتامينات والمعادن لتوفير الطاقة للعظام والعضلات وإذا لم يوفَ الجسم بهذه الاحتياجات يبدأ الشعور بالكسل والتعب، لذا ينصح الدكتور محمد بضرورة تناول الخضراوات والحبوب الكاملة التي تمنح الجسم احتياجاته من هذه الفيتامينات، لافتاً إلى أهمية مضغ الطعام جيداً لأن اللعاب يحتوي على الإنزيمات الهضمية ما يجعل وظيفة المعدة أسهل.