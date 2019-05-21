محمد الشافعي: 15 عاماً كأني أعيش في بلدي

المصدر: رأس الخيمة – أحمد أبوالفتوح

أكد المهندس محمد حسن الشافعي مدير إدارة المشاريع في دائرة بلدية رأس الخيمة، والمقيم منذ 15 عاماً، أنه لم يشعر ولو للحظة بأنه غريب عن المجتمع الإماراتي الذي يحتضن الكثير من الجاليات المشاركة في عملية البناء والتنمية والنهضة التي تشهدها الدولة، والتي تتم وفق محاور التخطيط الاستراتيجي الذي يجري تنفيذه من قبل الفريق الواحد، كجزء من منظومة النجاح المشجعة على الحياة الكريمة للمقيمين وأسرهم.

ويؤمن الشافعي بأهمية التخطيط لمسار الحياة وفق خطة ورؤية مستقبلية والعمل ضمن فريق مؤسسي، حيث لا يوجد سقف للطموح الوظيفي أو المجتمعي.

ويرى الشافعي أن كل من يعيش على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة يرتبط بها، في ظل توفر المحفزات التي تشجع المقيم على مواصلة تحقيق طموحاته بالنجاح، لافتاً إلى أنه بدأ العمل بوظيفة مهندس موقع في مدينة أبوظبي ليتدرج بعدها إلى مدير مشاريع ثم إلى مهندس مشاريع وصولاً إلى رئيس قسم المشاريع في بلدية رأس الخيمة، والترقية إلى مدير إدارة المشاريع في دائرة بلدية رأس الخيمة.

وأكد أن سقف الطموح في دولة الإمارات العربية المتحدة لا يتوقف على احتراف الوظيفة إنما يمتد إلى التشجيع على مواصلة التعليم بمختلف مستوياته، ليحصل الشافعي على شهادة الماجستير في إدارة المشاريع، وشهادة مشاريع محترف من معهد إدارة المشروعات في الولايات المتحدة الأمريكية وهي الأعلى في هذا التخصص.