حكم النية في العبادات والتلفظ بها

يقول السائل: بخصوص نية الدخول للصلاة أحياناً يتلفظ بها الشخص جهراً وأحياناً يحرك شفتيه وأحياناً سرية بالقلب ما هو التصرف الصحيح؟

الجواب وبالله التوفيق: فإن النية في العبادات مطلوبة شرعاً، وبها تتميز العبادة عن العادة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى». متفق عليه. والنية معناها لغة: القصد، وشرعاً: قصد الشيء مقروناً بفعله، ومحلها القلب. قال الشيخ أبو إسحاق الشيرازي في المهذب: «والنية فرض من فروض الصلاة، لقوله عليه السلام: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى».