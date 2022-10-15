خدمات هيئات أبوظبي رقمية نهاية العام

المصدر: دبي – وائل اللبابيدي

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أكّد خلفان الجسمي مدير إدارة تحديث الخدمات في هيئة أبوظبي الرقمية أن الهيئة ستنجز تقديم كافة خدمات الهيئات المحلية في أبوظبي وعددها 700 خدمة عبر منصة «تم» الإلكترونية والذكية بحلول نهاية هذا العام لتكون المنصة الحصرية لتقديم الخدمات الحكومية لجميع الوزارات والجهات لجميع المتعاملين في إمارة أبو ظبي، مشيراً إلى أن الهيئة تعمل حالياً على التأكد من استقرار كافة الخدمات وإغلاق كل القنوات الثانية البديلة.

زوار

وقال في تصريحات خاصة لـ«البيان» إن جناح حكومة أبوظبي الرقمية استقبل عددا كبيرا من زوار خلال معرض «جيتكس جلوبال» خصوصاً من مسؤولين من دول شقيقة وصديقة في أوروبا وآسيا للتعرف على تجربة حكومة أبوظبي الرقمية في التحول الرقمي والاستفادة منها، لافتاً إلى أن حكومة أبوظبي هي الوحيدة التي تقدم خدمات رقمية بصل عددها إلى 700 على مستوى العالم.

وأوضح الجسمي أن الهيئة تستخدم أحدث تقنيات التحول الرقمي المستخدمة لتوفير أفضل تجربة للمتعاملين في «تم» من حيث سرعة الاستجابة وتسهيل تقديم الوثائق وذلك بعد الدمج الناجح للمنصة مع الهوية الرقمية.

وأضاف أن الهيئة تعمل بشكل مستمر بالتعاون مع الجهات الحكومية من خلال «مصنع تم» الذي يعمل كمركز للابتكار وتطوير الخدمات ويتم فيه العمل سوية مع الجهات الحكومية الراغبة في تطوير ورقمنة خدماتها باستمرار.

وأضاف الجسمي: «أصبحت الغالبية العظمى من سكان أبوظبي تتمتع بالدراية الرقمية اللازمة للتعامل مع منصة»تم«بشكل مثالي خاصة عند جيل الشباب، ذوي التوجه الرقمي الواضح، وهذا ينطبق سواء على خدمات»تم«في المنصة أو من خلال الهاتف الذكي».

شكاوى

ولفت إلى انخفاض عدد شكاوى الخدمة المقدمة من خلال مركز الاتصال المركزي الموحد التابع لحكومة أبوظبي والذي يستقبل ويعالج الشكاوى المقدمة بخصوص أي جهة حكومية في إمارة أبوظبي، مشيراً إلى أن الهيئة تعمل اليوم على توفير خدمة العملاء كذلك من خلال «التشات بوت». وأوضح أن المواقع الإلكترونية للجهات المحلية بعد انتقال خدماتها إلى منصة «تم» ستتحول إلى مواقع معلومات للتعريف بالهيئة أو الجهة. وقال إن الهيئة فتحت واجهة خدماتها API لعدد من المؤسسات في القطاع الخاص مثل بعض البنوك و«اتصالات».