شبكة الجيل الخامس تمهد الطريق لعالم الميتافيرس

المصدر: دبي- البيان

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تناول تقرير مختبر المستهلك من إريكسون، على هامش معرض جيتكس جلوبال، والذي يصدر هذا العام تحت عنوان «الجيل الخامس: الموجة التالية»، التأثير الذي أحدثته شبكة الجيل الخامس في المستهلكين الأوائل منذ إطلاقها في بعض الدول حول العالم، بالإضافة إلى تحديد نية غير المشتركين حتى الآن في استخدام وتبنّي هذه التكنولوجيا، وتوقعاتهم بشأنها. ويشير التقرير إلى أن 49 ٪ على الأقل من مستخدمي الهواتف الذكية في الإمارات العربية المتحدة، يعتزمون ترقية اشتراكاتهم إلى الجيل الخامس، خلال الأشهر الاثني عشر المقبلة. وجدير بالذكر، أن 36 % من مستخدمي الهواتف الذكية في الإمارات حالياً، يستخدمون شبكة الجيل الخامس.

ومع تزايد انتشار شبكات الجيل الخامس في أجزاء كثيرة من العالم، والتوقعات بانتقال حالة تبني هذه الشبكات من حالات فردية في البداية، إلى موجة من التبنّي الجماعي، فإن دراسة جديدة من إريكسون، وهي أكبر دراسة عالمية من نوعها في هذه الصناعة حتى الآن، تسلط الضوء على التزام المستهلكين المتزايد بشبكة الجيل الخامس، وتوقعاتهم بشأن حالات الاستخدام الجديدة التي يمكن أن تتيحها.

وأتاحت بيانات إريكسون، التي تقوم بتتبع عمليات إطلاق شبكات الجيل الخامس منذ عام 2019، والاستبيان الجديد للمستهلكين، لتقرير مختبر المستهلك، تحديد ستة اتجاهات رئيسة، تؤثر في الموجة التالية من تبني شبكات الجيل الخامس.

ويتناول التقرير التغييرات السلوكية الناتجة عن تضمين الخدمات الرقمية في خطط الجيل الخامس، التي سيقدمها مزودو خدمات الاتصالات، لا سيما الاستخدام المتزايد لتطبيقات الفيديو والواقع المعزز.

كما يتناول التقرير أيضاً سرعة تبنّي شبكة الجيل الخامس، وما إذا كان هذا التبني يلبي طلبات المستهلكين، والتغييرات المتعلقة بشبكات الجيل الخامس في سلوك الهاتف الذكي، وتأثير هذه التغييرات في حركة مرور الشبكة.

وتم إعداد التقرير، من خلال إجراء مقابلات مع أكثر من 49,000 مستهلك في 37 دولة، وهو يعد أكبر استطلاع رأي عالمي للمستهلكين في مجال شبكات الجيل الخامس في هذه الصناعة حتى الآن، وأكبر استطلاع رأي للمستهلكين أجرته إريكسون في تاريخها. ويمثل نطاق استطلاع الرأي هذا، آراء حوالي 1.7 مليار مستهلك حول العالم، و6 ملايين مستهلك في الإمارات العربية المتحدة، ويعكس آراء 1 مليون مستخدم لشبكة الجيل الخامس في الإمارات.

وفي تعليقه على التقرير، قال جاسميت سينغ سيثي رئيس وحدة مختبر المستهلك في إريكسون: «يمنحنا النطاق الواسع لهذا التقرير، رؤية حقيقية حول آراء المستهلكين ومواقفهم تجاه شبكات الجيل الخامس، كما أنه يوضح أن الموجة التالية من مستخدمي شبكة الجيل الخامس المحتملين، سيكون لديهم توقعات مختلفة من هذه التكنولوجيا، مقارنة بالمستخدمين الأوائل. ويرى المستهلكون أن التفاعل مع شبكة الجيل الخامس، سيمثل جزءاً أساسياً من أنماط حياتهم في المستقبل. من اللافت أن نلاحظ أن شبكة الجيل الخامس، تبرز كعامل مهم بالنسبة للمستخدمين الأوائل، تمكّنهم من تبنّي خدمات مرتبطة بعالم الميتافيرس، مثل التواصل الاجتماعي، واللعب، وشراء عناصر رقمية في منصات الألعاب الافتراضية التفاعلية ثلاثية الأبعاد. كما تجدر الإشارة إلى أن مقدار الوقت الذي يقضيه مستخدمو شبكة الجيل الخامس على تطبيقات الواقع المعزز، تضاعف على مدار العامين الماضيين، مقارنة بمستخدمي الجيل الرابع».

هذا، ويتوقع التقرير أن يكون مستهلكو شبكة الجيل الخامس الذين يتمتعون بخبرة في مجال استخدام وظائف الواقع الممتد، هم أول من يتبنى الأجهزة المستقبلية، لأنهم أكثر حماسة إزاء الإمكانات التي توفرها نظارات الواقع المختلط. ويعتقد نصف مستخدمي شبكة الجيل الخامس، الذين يستخدمون بالفعل خدمات تتصل بالواقع الممتد بشكل أسبوعي، أن تطبيقات الواقع المعزز ستنتقل من الهواتف الذكية، إلى خوذة الواقع الممتد، في غضون العامين المقبلين، مقارنة بثلث مستهلكي شبكة الجيل الخامس الذين يشاركونهم هذا الرأي.

تقرير «الجيل الخامس: الموجة التالية»:

6 اتجاهات رئيسة في الإمارات

1. تبنّي شبكة الجيل الخامس لمقاومة التضخم: يعتزم 49 % من المستخدمين في الإمارات، ترقية اشتراكاتهم إلى الجيل الخامس في الأشهر الـ 12 المقبلة.

2. الموجة التالية من المستخدمين المتطلبين: الحفاظ على سعادة المستخدمين الأوائل، والموجة التالية من مستخدمي الجيل الخامس، على حد سواء، وتشجيع تبنّي الجيل الخامس، من خلال توفير هواتف وخدمات مبتكرة معقولة السعر، وسرعة أعلى من الجيل الرابع.

3. يمثل مدى توافر شبكات الجيل الخامس، معياراً جديداً لرضا المستهلكين: في حين أن نسبة التغطية السكانية لشبكة الجيل الخامس في الإمارات، تبلغ 93 % حالياً، إلا أن 48 % فقط من مستخدمي هذه الشبكة، يشعرون بأنهم يكونون متصلين بالفعل بشبكة الجيل الخامس، خلال أكثر من نصف الوقت.

4. تعمل شبكة الجيل الخامس على زيادة استخدام الألعاب السحابية والواقع المعزز: أكثر من ضعفي عدد مستخدمي الجيل الخامس، يشتركون بأكثر من ثلاث خدمات في عام 2022، مقارنة بعام 2020.

5. من المتوقع أن تتطور طرق الاستفادة المالية من شبكات الجيل الخامس: يعتقد 95 % من مستخدمي الجيل الخامس في الإمارات، أنه من المهم تضمين تجارب الجيل الخامس المبتكرة في خطط النطاق العريض لأجهزتهم المحمولة.

6. يمهد تبنّي شبكة الجيل الخامس الطريق إلى عالم الميتافيرس: أكثر من نصف مستخدمي الجيل الرابع في الإمارات العربية المتحدة، يقولون بأنهم سيبدؤون باستخدام أو سيزيدون معدل استخدامهم لتطبيقات الواقع الافتراضي في العالم الحقيقي، بمجرد اشتراكهم في شبكة الجيل الخامس.