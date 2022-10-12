جيتكس يشهد إطلاق «آي قِبلة» أول ساعة ذكية لتعليم القرآن الكريم في العالم

المصدر: دبي - البيان

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طرحت «آي قِبلة»، خلال معرض «جيتكس جلوبال» في مركز دبي التجاري العالمي، ساعة K01 الذكية، وهي أول ساعة ذكية لتعليم القرآن الكريم للأطفال في العالم.

وتعمل الساعة كهاتف متنقل للأطفال بحيث يمكن وضع بطاقة هاتف SIM لإجراء المكالمات سواء مكالمات صوتية أو مكالمات فيديو. كما توفر الساعة الأمان للأطفال والاطمئنان للآباء والأمهات، حيث يوجد فيها تحديد لموقع الطفل الذي يمكن مراقبته وتتبعه من خلال تطبيق iQIBLA KID في هاتف الآباء.

كما يمكن للآباء تحديد مناطق الأمان حول المنزل أو حول المدرسة، لترسل الساعة إشعاراً بمجرد خروج الطفل من هذه المناطق الآمنة.

وتمكن الساعة الأطفال من إرسال إشارة استغاثة SOS مع تسجيل لمدة ثلاثين ثانية يتلقاها جميع أفراد العائلة المستخدمين لتطبيق iQIBLA KID.

وما يجعل الساعة الذكية الخاصة للأطفال متميزة عن سواها هو وجود خصائص خاصة منها مشغل القرآن الكريم مع خاصية تكرار الأطفال ليتمكنوا من تعلم القرآن الكريم بطريقة بسيطة وحديثة وذكية. وبالإضافة لذلك فإن الساعة تقوم بتذكير الأطفال بأوقات الصلوات الخمس لتجعلهم أكثر تحمساً للمحافظة على الصلوات. وتوفر الساعة أيضاً تعليم كيفية أداء الصلاة والوضوء. كما تم إضافة أركان الإسلام الخمسة وأركان الإيمان الستة إلى الساعة الذكية الجديدة.

وتتفرد الساعة أيضاً بوضع تحديات مختلفة لجميع أفراد الأسرة، وتشمل هذه التحديات الاستماع للقرآن الكريم لفترات معينة أو لسور معينة وكذلك ممارسة الرياضة وما إلى ذلك. ومن ثم يتم إضافة النقاط بناء على إنجازات المستخدم.

ولأن الساعة خاصة بأطفال في سن المدارس فباستخدام تطبيق iQIBLA KID يتمكن المستخدم من تحديد أوقات معينة لا يمكن للطفل استخدام الساعة ليركز أكثر في دراسته. وستكون جميع تنبيهات المكالمات والرسائل صامتة عند التنشيط ويمكن فقط استخدام وظيفة إشارة الاستغاثة SOS.