استخدام الحاسبات العلمية التقنية لتوفير أدوات متطورة للطلاب

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تعتبر عملية دمج التقنية والتكنولوجيا في البيئة التعليمة عملية مهمة، إذ تهدف إلى تقدم وتطور الطلاب في المجال العلمي والأكاديمي، ما يجعل الطلاب مندمجين مع بيئة تعلم متوافقة ومترابطة مع متطلباتهم واحتياجاتهم، وتتجلى أهمية استخدام الوسائل التعليمة المتطورة من خلال تأثيرها العميق والكبير في جميع عناصر العملية التعليمية، من خلال توفير الجهد والوقت والتغلب والقضاء على الحدود المرتبطة في الزمان والمكان، إضافة إلى تسهيل وتبسيط المعلومات والعملية التعليمة من أجل فهمها بشكل أكبر.

وفي هذا السياق، تعتبر كاسيو إحدى الشركات العالمية الرائدة في مجال الآلات الحاسبة العلمية، إذ تسهم في دعم المبادرات التعليمية للسنوات القادمة من خلال شراكتها مع دار ألفا المتخصصة في تطوير برامج وموارد عالية الجودة للتعليم، لدعم الأساتذة والطلاب لتحقيق تعليم أفضل.

ويعتبر التعاون مع دار ألفا لعلوم الرياضيات التقنية تعاوناً مثمراً لتحقيق التنمية في مجال البحث العلمي والمعارف الرياضية عبر استخدام الآلات العلمية الحاسبة في عملية تعلُّم وتدريس الرياضيات للطلاب بفعالية خلال مسيرتهم التعليمية.

وقد أقيم حفل توقيع الشراكة الاستراتيجية في فندق كراون بلازا بتاريخ 29 سبتمبر بحضور اعضاء إدارة كل من الشركتين كاسيو ودار ألفا لحلول التعليم، وتت إستضافة ورشة عمل تعليمية عن كيفية استخدام التقنيات.