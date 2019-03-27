سياحة أبوظبي تنسق الجهود مع إكسبو 2020 دبي

المصدر: أبوظبي - البيان

وقّعت دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي مذكرة تفاهم مع إكسبو 2020 دبي لتوطيد العلاقات الثنائية وتنسيق الجهود المشتركة وتبادل الخبرات.

وأقيمت مراسم توقيع الاتفاقية، أمس، في مقر الدائرة بأبوظبي، ووقّعها علي الشيبة، المدير التنفيذي لقطاع التسويق والاتصال بالإنابة في الدائرة، ونجيب العلي، المدير التنفيذي لمكتب إكسبو 2020 دبي.

وسينطلق إكسبو 2020 دبي في أكتوبر من العام المقبل، وسيستمر لمدة 173 يوماً، وتعد هذه المرة الأولى التي يقام فيها هذا الحدث الدولي في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا.

وستستضيف الإمارات خلال هذا الحدث الكبير 190 دولة، وملايين الزوار من جميع أنحاء العالم الذين سيعيشون تجارب فريدة يشهدون فيها أفضل ما في العالم من ابتكارات وتراث وإنجازات وثقافة وفنون وترفيه وغيرها الكثير.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى تنسيق العمل بين دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي ومكتب إكسبو 2020 دبي عبر مجالات عدة لإتاحة فرص متنوعة، والترويج لهذا الحدث الضخم داخل الدولة وخارجها، ومشاركة الخبرات وأفضل الممارسات.

تضافر الجهود

وقال علي الشيبة: «يعد إكسبو 2020 دبي حدثاً عالمياً غير مسبوق في الإمارات والعالم العربي، ولذلك من المهم جداً أن تتضافر جهود جميع الهيئات والمؤسسات الرسمية لإنجاحه. وتندرج مذكرة التفاهم بين دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي وإكسبو 2020 دبي ضمن إطار مهمتنا للترويج لإمارة أبوظبي على الساحة العالمية، ودعم الرؤية الاقتصادية 2030 لإمارة أبوظبي التي ترسم مسار التنمية في الإمارة.

وتتيح لنا الخبرة والمعرفة التي توفرها مذكرة التفاهم هذه تنسيق الجهود مع شركائنا في إكسبو، إضافة إلى الأطراف المعنية الأخرى، وهذا يمنحنا الفرصة لإبراز مقومات أبوظبي كوجهة استثنائية ملهمة لملايين الناس حول العالم».

وتمثل مذكرة التفاهم هذه وسيلة لتعزيز العلاقة بين الطرفين وفرصة لإشراك مختلف الهيئات الوطنية الأخرى في التحضير لاستضافة إكسبو 2020.

وتحدد المذكرة عدداً مـن مجالات التعاون الثنائي المشترك تشمل البحوث والتحليلات، والتسويق والاتصال والعلاقات العامة، والاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض، وإصدار التذاكر، وتوفير المتطوعين، والتدريب، والجاهزية. وسيشكّل الطرفان بموجب هذه الاتفاقية مجموعة عمل مشتركة ولجنة توجيهية لإدارة وتنظيم عملهما والتنسيق مع الأطراف المعنية الأخرى.

فرصة مهمة

وقال نجيب العلي، المدير التنفيذي لمكتب إكسبو 2020 دبي: «إكسبو 2020 دبي ليس احتفالية فريدة من نوعها في العالم فقط، بل هو أيضاً فرصة مهمة تفتح الباب على مصراعيه لشعوب العالم للتعرف إلى ثقافة الإمارات الغنية وإنجازاتها المبهرة وتجربة الضيافة الإماراتية الأصيلة.

وتجسد مذكرة التفاهم مع دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي روح شعار إكسبو 2020، الذي يقوم على «تواصل العقول وصنع المستقبل»، وهو التواصل الذي سيساعدنا على استضافة الوفود المشاركة من 190 دولة، والترحيب بملايين الزوار الذين سيكتشفون الإمارات لأول مرة، في أضخم حدث ينظم في تاريخ العالم العربي».