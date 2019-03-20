إكسبو 2020 دبي يتزيّن بـ«أشجار التسامح»

المصدر: إعداد: بشار باغ

بدأ موقع إكسبو 2020 دبي بالتزين بأشجار الغاف في المناطق العامة التي يفوق إجمالي مساحتها 1.94 مليون متر مربع، انسجاماً مع اختيارها شعاراً لعام التسامح.

وستكون أشجار الغاف المغروسة في موقع إكسبو 2020 دبي بالإضافة إلى أنواع أخرى، في استقبال ملايين الزوار، وسيستمر أثر عام التسامح إلى موعد استضافة إكسبو 2020 دبي وما بعده، وستروي الغاف قصة التسامح لمشاركين من 190 دولة والشركاء وملايين الزوار، وستلهم الجميع لبناء مستقبل أفضل، وستبقى رمزاً للتسامح في العالم ويبقى أثرها الطيب إلى مرحلة الإرث المرتقب.

ويعمل فريق إكسبو للمدارس لدى إكسبو 2020 دبي على تنمية جذور شجرة التسامح في نفوس أجيال المستقبل، خلال زيارات طلاب المدارس من دولة الإمارات إلى مركز إكسبو، وتم تصميم رمز شجرة الغاف في مبنى مركز الزوار للتعريف بقيمتها التاريخية ومكانتها في دولة الإمارات، وفي موقع إكسبو تم الحفاظ على أشجار تعيش في الموقع خلال عمليات التخطيط والبناء ويصل عمرها إلى 70 عاماً، وستتحول هذه المنطقة التي تنمو فيها الأشجار إلى منطقة عامة، وتنضم إلى المناطق العامة.

من أهم خصال الشجرة:

القوة

الغاف هي أقوى الأشجار في الإمارات، حيث يمكن أن تنمو في رمال الصحراء وبإمكانها أن تحيا تحت شمس الإمارات الحارة. تتشابه قوتها مع طبيعة دولة الإمارات ومسيرتها نحو إكسبو 2020 وما بعده.

إن قدرة شجرة الغاف على إفادة البشرية لا تكف عن إدهاشنا أبداً، إذ طالما استُخدِمت شجرة الغاف للغذاء والدواء والمأوى، ويوفر ظل أغصانها أماكن اجتماعات مريحة ورائعة. ومثله مثل الغاف، سيدهش إكسبو 2020 زواره من جميع أنحاء العالم ويسعدهم.

الإلهام

شجرة الغاف هي جزء أساسي وملهم من النظام البيئي لمنطقتنا، فهي توفر موئلاً للحيوانات، بالإضافة إلى موارد قيمة للنباتات والناس. وسيعتمد جناح الاستدامة في إكسبو 2020 على هذه الفكرة ليكشف كيف تتشابك صحة الناس مع كوكب الأرض.

الإبداع

لشجرة الغاف طرق مبدعة للتكيف مع بيئتها القاسية، إذ تُبعِد الأشواك عند قاعدة جذعها الحيوانات الجائعة، بينما تنمو جذورها عميقاً في الرمال لتصل إلى احتياطيات المياه، وتوفر فروعها أيضاً الظل للمسافرين المحرورين المتعبين.

التواصل

استخدمت أشجار الغاف لقرون كعلامات للبدو المسافرين عبر الصحراء ونقاط تجمع لهم، حتى أن بعضها أعطيت أسماء بسبب أهميتها كمعالم، فضلاً عن إتاحتها الظل للمسافرين وجمالهم. وتماماً مثل شجرة الغاف، سيكون إكسبو 2020 دبي فرصة للالتقاء والتواصل.

التحمّل

حتى في ظروف الجفاف والحرارة الحارقة، تجد شجرة الغاف فرصاً للنمو والعطاء، إذ تتشرب جذورها الماء في عمق الرمال، في بعض الحالات من على عمق 35 متراً تحت السطح، هذا هو ما يسمح لهذه الشجرة الحمول بالبقاء قوية وخضراء وعلى قيد الحياة، حتى من دون المطر. يمنح لحاء شجرة الغاف وأوراقها الأدوية والمواد الغذائية، بينما يلقح النحل الأزهار لصنع العسل.

الثبات

في 27 نوفمبر 2013 ائتمن العالم الإمارات على استضافة إكسبو 2020، وهو ما يظهر أن الدولة نمت وتقدمت بثبات على غرار شجرة الغاف، فمنذ تأسيسها عام 1971، رسخت الإمارات سمعتها المرموقة عالمياً.

الإلهام

تشكل شجرة الغاف مصدر إلهام لنا جميعاً، وكذلك من خلال إكسبو 2020 دبي فإن لدى الإمارات فرصة للتأثير في التقدم البشري على مدى 50 عاماً مقبلة.

1.49

مليون متر مربع مساحة المناطق العامة في موقع إكسبو 2020 دبي والتي بدأت تتزين بأشجار الغاف لتعزيز قيم التسامح

70

عاماً عمر بعض أشجار غاف تعيش في موقع إكسبو 2020 وتم الحفاظ عليها وتنمو هذه الأشجار في مختلف مناطق الموقع

25

مليون زيارة متوقعة لإكسبو 2020 دبي لأفراد من مختلف جنسيات العالم والذين سيتعرفون إلى رمزية شجرة الغاف