44 مليون ساعة عمل في موقع إكسبو 2020

المصدر: دبي - بشار باغ

فيما تنطلق اليوم في وسط مدينة دبي، وتحديداً في حديقة برج خليفة، احتفالية مبهرة ومفتوحة للجميع، بمناسبة بدء العد التنازلي لعامين على موعد انطلاق إكسبو 2020، واصلت فرق العمل في موقع إكسبو عملها الدؤوب مع إنجاز أكثر من 44 مليون ساعة عمل حتى منتصف الشهر الجاري.

وبينما يعمل حالياً في موقع إكسبو 26 ألف عامل تقريباً، يتوقع أن يرتفع عدد العاملين في الموقع خلال النصف الأول من عام 2019، الذي سيشهد ذروة الأعمال الإنشائية، إلى نحو 40 ألف عامل.

وتم إنجاز كامل أعمال الخرسانة في مناطق الموضوعات، حيث جرى صب 243 ألف متر مكعب من الخرسانة، علماً بأن قيمة العقد الرئيسي لإنشاء مناطق الموضوعات الثلاث (الفطيم للمقاولات) 2.2 مليار درهم. ويضم مشتل نباتات إكسبو في الموقع أكثر من 13 ألف شجرة و300 ألف شجيرة.

احتفالية

ويشمل احتفال البدء بالعد التنازلي اليوم عرضاً خاصاً لنافورة دبي، وسيكون هناك برنامج ترفيهي في حديقة البرج يضم فقرات تلائم جميع الزوار من أفراد وعائلات. وسيكون مدخل الزوار من «جسر اللحظات»، عبر مدخل مضاء بالألوان، ثم سينطلق الحضور في رحلة تصحبهم إلى خمس مناطق مشوقة تمثل كل منها جزءاً من تجربة إكسبو 2020 دبي.

وتجسد بصورة حية شعار «تواصل العقول وصنع المستقبل»، وتتضمن العروض الترفيهية أيضاً فقرات موسيقية ورقصات عالمية. وسيكون هناك مجال للتسجيل في برنامج المتطوعين في إكسبو 2020 دبي.

ووجه إكسبو 2020 دبي دعوة عامة للجمهور لحضور الفعالية التي ستبدأ في الخامسة مساء اليوم فيما سيبدأ العد التنازلي في تمام الساعة الثامنة و20 دقيقة مساء في حديقة برج خليفة، ويتطلع فريق عمل إكسبو 2020 دبي للترحيب بكم للمشاركة في هذه اللحظة المميزة.

وسيكون شعار إكسبو 2020 دبي «تواصل العقول وصنع المستقبل» حاضراً في هذه اللحظة مع بدء العد التنازلي. هذا الشعار الذي يمثل مصدر إلهام لفريق إكسبو في مسيرة التنظيم لفعاليات الحدث الدولي وصولاً إلى موعد الاستضافة، وتهدف الفعالية إلى تعزيز فرص التواصل بين الناس بهدف تحفيز العقول على إحداث تأثير مستدام قبل انطلاق إكسبو دبي وخلال انعقاده وبعد ختام فعالياته.

زوار الحدث

من المتوقع أن يستقطب إكسبو 2020 دبي 25 مليون زيارة خلال الأشهر الستة لانعقاده وهو ما يساوي عدد سكان أستراليا، كما يتجاوز إجمالي التذاكر المباعة في كأس العالم لكرة القدم 2010 والألعاب الأولمبية 2012 وكأس العالم لكرة القدم والألعاب الأولمبية 2016 مجتمعة.

ويُتوقع أن يشكل الزوار من خارج الإمارات 70% من إجمالي زوار إكسبو 2020 دبي وهي النسبة الأعلى للزوار من خارج الدولة المنظمة في تاريخ إكسبو الدولي الممتد منذ نحو مئة وسبعين عاماً.

كما تشير التوقعات إلى أن معدل الزوار اليومي سيبلغ 150 ألف زائر يومياً، فيما تصل الطاقة الاستيعابية للموقع إلى 300 ألف شخص يومياً، بما يعادل ثلاثة أضعاف الطاقة الاستيعابية لاستاد ويمبلي في لندن.وسيرتبط الموقع بخط المترو .

وستكون هناك محطة مخصصة له على مسار 2020 الجديد، وتُقدر الطاقة الاستيعابية للمسار بنحو 46 ألف راكب في الاتجاهين كل ساعة، كما سيضم موقع الحدث 30 ألف موقف للسيارات، وهو أكثر من ضعف عدد مواقف السيارات في دبي مول البالغ 14 ألف موقف.

فعاليات

ومع انطلاق فعاليات الحدث في أكتوبر 2020، سيحتضن موقع إكسبو دبي 75 فعالية كل يوم على مدار 173 يوماً، وسيشارك فيه أكثر من 200 مشارك دولي بما في ذلك الدول والمنظمات متعددة الأطراف والشركات العالمية والمؤسسات الأكاديمية، وقد أكدت أكثر من 170 دولة مشاركتها في الحدث.

كما سيتم بيع أكثر من 5000 منتج مرخص من إكسبو 2020 دبي في منافذ البيع في الموقع ومحال مرخصة في مختلف أنحاء الإمارات وعبر الإنترنت.

وخلال الأشهر الستة لانعقاد الحدث سيعمل في موقع إكسبو يومياً ما يتراوح بين عشرين ألفاً وخمسة وثلاثين ألف شخص، كما سيساعد أكثر من ثلاثين ألف متطوع من مواطني دولة الإمارات والمقيمين فيها بتنظيم إكسبو دولي استثنائي، ويتكون حالياً فريق عمل إكسبو من أكثر من 600 خبير يعملون معاً بتناغم لضمان نجاح الحدث المرتقب بالصورة المطلوبة.

ويضم الفريق أفراداً من 60 جنسية مختلفة، كما أن أكثر من 130 شخصاً من العاملين في إكسبو دون الثلاثين من العمر وتشكل النساء 51% من القوى العاملة.

فرص

سيضم موقع الحدث أكثر من مئتي منفذ بيع للأطعمة والمشروبات، ويُتوقع تقديم 50 مليون طلبية من الأطعمة والمشروبات خلال الفعاليات كما سيتمكن الزوار من الطلب والدفع عبر تطبيق ذكي، ومن جانب آخر، ستحتاج القوى العاملة في الموقع إلى 5 ملايين وجبة خلال فترة انعقاد الحدث العالمي على مدى ستة أشهر، ومن المتوقع أن يبلغ حجم مبيعات الأطعمة والمشروبات في موقع الحدث 2 مليار درهم.

ثقافة ومعروضات

يضم موقع إكسبو ثلاث مناطق موضوعات رئيسية هي الفرص والتنقل والاستدامة تضم أجنحة 180 دولة ستستعرض فيها العمارة والثقافة والابتكارات والمعروضات.

ويتضمن تصميم جناح الفرص المميز 111 كيلو متراً من الحبال (تساوي المسافة من دبي إلى رأس الخيمة)، وسيسمح المضمار المحيط بجناح التنقل لملايين الزوار بالتعرف على أحدث أساليب التنقل وتجربتها، فيما تصل الطاقة الاستيعابية لجناح الاستدامة 30 ألف شخص يومياً.

موضوعات فرعية

تشكل المناطق الثلاث لإكسبو 2020 دبي ركيزة أساسية في تصميم مخططه الرئيسي، وهي تعكس موضوعاته الفرعية المتمثلة في الفرص والتنقل والاستدامة. وستضم للمرة الأولى في تاريخ إكسبو الدولي جناحاً فردياً لكل دولة على حدة، سيعرض كل منها أبرز تصاميم الهندسة المعمارية والثقافة والابتكارات والمعروضات التي ترغب تلك الدول بتقديمها.

وستضم المناطق أجنحة مخصصة لكل موضوع من الموضوعات الثلاثة ومحتويات تفاعلية تستعرضها الثلاثة بطريقة ممتعة ومفيدة. كما ستضم كل منطقة مساحات للأداء، ومعارض للابتكار، ونصباً فنية، وحدائق، وبرامج متكاملة من الفعاليات المخصصة للعائلات. ستشمل المنطقة المسوّرة باقة واسعة من خيارات المطاعم ومتاجر التجزئة.

حيث يمكن للزوار تذوق أطباق متنوعة من مختلف أنحاء العالم والحصول على تجارب تسوق لا تُضاهى. سيضم الموقع أيضاً جناحاً واسعاً للضيافة، فضلاً عن مساحات خاصة للضيافة، ومرافق مزودة بأحدث التجهيزات للمؤتمرات والاجتماعات، ومناطق ترفيهية ستكون متاحة للاستئجار الخاص.

25 ألف شركة من 149 دولة تتنافس على عقود الحدث

سجلت أكثر من 25 ألف شركة من 149 دولة في البوابة الإلكترونية للتعاقدات والمشتريات للعمل مع إكسبو 2020 دبي، وتمثل العقود التي مُنحت للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ما نسبته 54% من إجمالي العقود التي أرساها الحدث حتى الآن.

وينظر إكسبو إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها أحد أهم القطاعات على صعيد النمو المستقبلي، وخلق فرص العمل بدولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة. وتعهد إكسبو 2020 دبي بتخصيص 20% من ميزانيته للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وفي سبتمبر 2015، تم إطلاق مبادرة «بزنس كونيكت»، وهي عبارة عن سلسلة من ورش العمل التي تشجع الحوار مع الشركات المحلية والإقليمية والعالمية؛ فمن خلال إنشاء تواصل مباشر بين شركات من مختلف المناطق، يمكننا تحقيق ابتكارات لم يخطر لنا أنها كانت ممكنة.

وقد استضافت مبادرة «بزنس كونيكت» سلسلة من الاجتماعات حول موضوعات مختلفة منها تفاعل الشباب، والتسويق والاتصال، وريادة الأعمال، والتكنولوجيا والابتكار، والتعليم الترفيهي، ومشاركة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والعمارة والتصميم، وعمليات الفعاليات.