مؤسس «أوراكل» يستثمر مليار دولار في «تسلا»

المصدر: نيويورك - د ب أ

أظهرت بيانات مقدمة إلى هيئة سوق المال الأمريكية استحواذ لاري إيلسون مؤسس شركة البرمجيات الأمريكية «أوراكل» على حصة كبيرة من أسهم شركة صناعة السيارات الكهربائية «تسلا».

وبحسب البيانات، اشترى إيلسون حصة قيمتها مليار دولار من أسهم «تسلا» بما يعادل 1.75% من أسهم شركة السيارات الكهربائية، ليصبح ثاني أكبر شخص مساهم في الشركة بعد رئيسها إيلون ماسك.

وتأتي هذه الأنباء بعد انضمام إيلسون إلى مجلس إدارة «تسلا»، الذي يتولى مراقبة أداء الرئيس التنفيذي ماسك، حيث يسعى بعض المساهمين وهيئة سوق المال الأمريكية إلى الحد من صلاحيات ماسك. واعترف إيلسون مؤخراً بامتلاك حصة كبيرة في «تسلا» وبأنه صديق مقرب لرئيسها التنفيذي.

وتقدر مجلة فوربس الأمريكية ثروة إيلسون بنحو 58 مليار دولار.

ووافق ماسك في سبتمبر الماضي على التخلي عن منصب رئيس مجلس إدارة «تسلا» مقابل تسوية دعوى قضائية أقامتها ضده هيئة سوق المال الأمريكية.