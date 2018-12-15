فرنسا تدرس مرشحين لخلافة غصن في رئاسة «رينو»

المصدر: باريس - رويترز

كشفت مصادر لـ«رويترز» إن الحكومة الفرنسية تبحث عن مرشحين ليحلوا محل كارلوس غصن رئيس شركة «رينو»، في الوقت الذي بدأ أعضاء بمجلس الإدارة يعبرون فيه عن شكوكهم في إبقائه في منصبه بعد أن وجهت له اليابان تهمة الاشتباه في ارتكابه مخالفات مالية.

وخلال اجتماع مساء الخميس الماضي جرى إطلاع مجلس إدارة «رينو» على التحقيق الذي تجريه نيسان شريكة رينو والذي أدى لاعتقال غصن الشهر الماضي. ووجهت له اتهامات هذا الأسبوع فيما يتعلق بعدم إعلان الشركة عن دخل مؤجل بقيمة 43 مليون دولار كان قد رتب لتسلمه. وأقالت «نيسان» كارلوس غصن من رئاسة مجلس إدارتها بعد ثلاثة أيام من احتجازه لكن رينو قاومت الضغط لإقالته. وأحدثت الفضيحة توتراً في علاقة الشراكة بين الشركتين. وتمسك مجلس إدارة رينو بقرار أصدره في وقت سابق بالإبقاء على غصن في منصبه مع تولي مديرها العام منصب الرئيس المؤقت. وسيقود نائب رئيس مجلس الإدارة تيري بولور العمليات. وفي بيان أصدرته رينو بعد الاجتماع، قال المجلس إنه «في تلك المرحلة» لا يملك معلومات بخصوص دفاع غصن.

لكن مصدرين قالا إنه خلال الجلسة بدأ عدة أعضاء في المجلس بقيادة شيري بلير التعبير عن نفاد الصبر من هذا الموقف. وقال أحد المصدرين «ما قالته فعلياً هو أننا لا يمكن أن نظل على هذا الحال إلى الأبد.. عند مرحلة ما ينبغي تجاوز ما حدث والمضي قدماً».

وقالت بلير في بيان إنها «حزينة لأن سرية اجتماعات المجلس انتهكت ولا سيما فيما يتعلق بوصفكم غير الدقيق على الإطلاق لمساهمتي». وأضافت «أستطيع أن أؤكد أنني، وأعضاء آخرين في المجلس، طرحنا عدداً من الأسئلة على محامي رينو بشأن معرفتهم بالنظام القانوني الياباني وتقديرهم للفترة التي سيظل فيها السيد غصن محتجزاً وأفضل توقعاتهم للموعد الذي يمكن أن يعود السيد غصن فيه لاستئناف مهام عمله».