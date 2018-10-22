السيارات ذاتية القيادة تحوّل العداء بين الشركات إلى صداقة

المصدر: دبي - أشرف رفيق

جمعت التكاليف الباهظة لتطوير السيارات ذاتية القيادة والسيارات الكهربائية المتطورة، بين الفرقاء من شركات السيارات المتنافسين على مدار تاريخهم، وأصبحت الشركات اليوم تتعاون بشكل قوي فيما بينها لإنتاج وتطوير هذا النوع من السيارات المتقدمة، وأصبح أعداء الأمس أصدقاء اليوم.

وأعلنت شركة فورد الأميركية للسيارات، عن توقيع اتفاق مع مجموعة ماهيندرا الهندية للتوصل إلى سبل للتعاون في تطوير محركات متقدمة، وتقنيات مرتبطة بالسيارات وحتى سيارات جديدة كلياً، وتأتي تلك الأنباء في الوقت الذي رددت فيه وسائل إعلام تقارير عن تعاون محتمل بين فورد وشركة فولكس فاجن للسيارات.

وفي الوقت نفسه، أعلنت شركة جنرال موتورز الأميركية للسيارات عن تعاون مع شركة هوندا اليابانية باستثمارات تقدر بـ 2.75 مليار دولار على مدى العقد المقبل في التطوير المشترك لسيارات ذاتية القيادة.

وكوّنت الشركات التي اعتادت المنافسة الشرسة من قبل، تحالفات ومشاريع مشتركة وتدخل في اتفاقيات من أجل تطوير وبناء تقنيات جديدة تستغرق سنوات ليكون لها أسواق، وسنوات أطول قبل أن تدر أرباحاً. وتشترك جميع تلك التحالفات والاتفاقيات في نفس الهدف.