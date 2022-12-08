ملاعب المونديال دوام الحال من المحال

المصدر: العين ـ طلحة عبدالله

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بعد احتضانها لثورة كروية عالمية حاشدة بالأحداث والفعاليات وصخب الجمهور وتقليعاتهم وابتكاراتهم وتنوع ثقافاتهم.

وبعد أن شهدت أرضياتها الخضراء متعة كروية حافلة بالأهداف واللمسات وإبداعات النجوم، لن تكون ملاعب كأس العالم قطر 2022 على ذات الحال وستنطلق عليها مقولة (دوام الحال من المحال) إذ سيختفي بعضها ويتحول البعض الآخر إلى مرافق خدمية، ويخضع بعضها إلى تبديلات وتغييرات تنهي عنها الصفة الرياضية.

فيما أكدت تقارير إخبارية أن قطر تعتزم تقديم مواد ومقاعد الملاعب بعد انتهاء البطولة كمساعدة للدول النامية، إذ سيتم تفكيك عشرات الآلاف من المقاعد وعشرات المئات من الحاويات التي استعملت في بناء 8 ملاعب لتحسين البنية التحتية لبعض الدول الفقيرة على أن تحتفظ قطر بعدد مقاعد تناسب احتياجاتها الترفيهية.

استاد البيت

يعتبر استاد البيت الذي استضاف عدداً من المباريات بما فيها المباراة الافتتاحية للبطولة العالمية البارزة والذي يتسع لـ68985 متفرجاً أحد الاستادات التي ستبقى بعد انتهاء البطولة العالمية، غير أن عدد مقاعده سيتم تقليصها لـ30000 مقعد فقط ما يعني أن أكثر من 38 ألف مقعد سيتم الاستغناء عنها وتقديمها مساعدات للدول النامية وربما الاستفادة من بعضها في إنشاء مرافق ومراكز ترفيهية أخرى.

المباراة الأخيرة

انتهت بالفعل الحاجة بلملعب 974 بنهاية مباراة البرازيل وكوريا الجنوبية في ثمن النهائي، والتي كانت آخر مباراة تقام على هذا الملعب والذي يعتبر أبرز الملاعب التي تم تركيبها بصفة مؤقتة على أن يتم تفكيكه بالكامل عقب انتهاء كأس العالم، وتتجسد العبقرية في إنشاء هذا الملعب بالاعتماد على حاويات الشحن القابلة للإزالة حتى لا يصبح مجرد كتل من الأسمنت لا فائدة منها.

وأكدت تقارير إعلامية أن الجزء الأكبر من معدات بناء هذا الملعب، بما في ذلك المقاعد والحاويات، سيقدم كمساعدة للدول التي تفتقر للبنى التحتية للاستفادة منها في بناء ملاعب أصغر، على أن تظل فكرة إنشاء ملعب بهذه الكيفية العبقرية نموذجاً وإرثاً فكرياً تستفيد منه الأجيال المقبلة في التطوير والإنشاء.

وبرغم أن ملعب 974 قابل للإزالة والتفكيك، غير أنه حصل على شهادة تقييم استدامة الملاعب في سابقة تحدث لأول مرة في تاريخ كأس العالم، وسمي بهذا الاسم تأسيساً على رمز الاتصال الدولي لدولة قطر، فضلاً عن عدد الحاويات التي استعملت في بنائه.

وقد أقيمت على هذا الملعب الذي يتمتع بإطلالة ساحرة على الخليج العربي 7 مباريات في نهائيات كأس العالم 2022 وشهد آخر مباراة في تاريخه قبل الإزالة بين البرازيل وكوريا الجنوبية في الدور ثمن النهائي والتي حسمها السامبا لصالحه بأربعة أهداف لهدف.

20000

سيكون ملعب استاد أحمد بن علي ضمن الملاعب التي سيتم الإبقاء عليها بعد البطولة مع تخفيض عدد مقاعده لتصبح 20000 مقعد فقط بدلاً من 45000 وهي سعة مدرجاته حالياً بعد توسعتها، ما يعني أنه سيتم الاستغناء عن 25 ألف مقعد ستذهب كمساعدة لدول تحتاجها، وتم توسيع مدرجات الملعب عن طريق وحدات متحركة، ويعتبر الاستاد أحد المعالم التي تعكس الحياة التقليدية وإرث المنطقة.

لوسيل يودع

برغم أن ملعب استاد لوسيل أهم وأكبر ملاعب كأس العالم بقطر بسعة مدرجات 88966 كونه سيستضيف حفل نهائي البطولة العالمية، غير أن صفته الرياضية هذه تلك ستنتهي عقب انتهاء مباريات المونديال ليتحول بعدها إلى مجمع خدمي يحوي مدارس ومتاجر وإنشاءات ترفيهية وعيادات صحية، وهو الملعب الوحيد الذي استضاف مباريات في جميع مراحل المونديال.

مشاريع رياضية

حسب تقارير إعلامية ستستفيد الدول النامية من 24 ألف مقعد من مقاعد استاد الجنوب الذي ستقلص مقاعده إلى 20000 ألفاً من مجموع 44325 مقعداً بالإضافة إلى معدات ومواد أخرى عقب انتهاء البطولة لتذهب كمساعدة لدول أخرى بالعالم في إنشاء مرافق ومشاريع رياضية تحتاجها.

نصف المقاعد

استاد المدينة التعليمية الذي استضاف مباريات في دور المجموعات وثمن النهائي وسيستضيف مباراة في ربع النهائي، ويتسع لـ44667 متفرجاً، سيحتفظ بنصف مقاعده بعد انتهاء مباريات كأس العالم، على أن يقدم ما مجموعه 22600 مقعد كمساعدات لتحسين وتطوير البنى التحتية لدول أخرى حول العالم.

الأقدم

يعتبر استاد خليفة الدولي هو أقدم ملاعب قطر وعلى مدار 46 عاماً، استضاف الملعب فعاليات وأنشطة رياضية كبيرة، وخضع أخيراً لعمليات تغيير وتجديدات عدة استعداداً لكأس العالم. وكغيره من الملاعب التي استضافت مباريات كأس العالم، لن يكون استاد الثمامة الذي يتسع لـ44400 مقعد، استثناء وسيخضع لتغييرات، غير أنه سيبقى كأحد الملاعب القطرية التي تستضيف المسابقات المحلية بعد أن يتم تقليص سعة مدرجاته إلى 20000 مقعد فقط، وسيستضيف مباريات في ربع النهائي.

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