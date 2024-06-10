رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يكشف عن قلقه قبل «اليورو» بسبب الوضع «الجيوسياسي»

المصدر: وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد ألكسندر تشيفرين رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" أنه لا يشعر بمخاوف أمنية ملموسة تهدد بطولة يورو 2024 في ألمانيا، مضيفا أنه يشعر بالقلق بشأن الوضع الجيوسياسي في العالم.

وقال رئيس الاتحاد الأوروبي في مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية "لا أشعر بمخاوف أمنية ملموسة لكن المشكلة الأمنية بالنسبة لي هي الوضع الجيوسياسي العنيف في العالم".

وأوضح "لقد انتشر المزيد من العنف والعدوان، الوضع ليس مثاليا في العالم".

وأضاف تشيفرين قبل بطولة أمم أوروبا التي ستقام لمدة شهر في 10 مدن ألمانية اعتبارا من يوم الجمعة المقبل، إن هذا الأمر هو أحد الأسباب الجيدة لإقامة البطولة في دولة واحدة وليس عدة دول مثلما حدث في 2021.

وأشار تشيفرين "من الأسهل لنا التعامل مع شرطة واحدة وجهاز مخابرات واحد مقارنة ببطولة تقام في عدة دول".

وتابع "تنظيم حدث كبير مثل اليورو يبقى دائما تحديا ضخما لاعتبارات تتعلق بالأمن والسلامة، وربما يكون هذا التحدي أكبر من تنظيم دورة الألعاب الأولمبية".

وشدد "نتعاون بشكل جيد مع السلطات الألمانية، لقد زرت وزيرة الداخلية نانسي فيزر في برلين، وتناقشنا عدة مرات، وهناك تنسيق وتعاون تام بيننا".

وتعهد كبار السياسيين في ألمانيا بأن البطولة ستكون آمنة بقدر الإمكان، حيث أشارت فيزر قبل أيام إلى نشر 22 ألف رجل شرطة يوميا من أجل اليورو فقط.

وأتم تشيفرين تصريحاته "أعتقد أن هذه البطولة ستكون مهرجانا كبيرا للصداقة".

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز