السويسري زكريا يسجل عاشر الأهداف العكسية في أمم أوروبا

المصدر: د ب أ

أصبح الهدف الذي سجله دينيس زكريا لاعب منتخب سويسرا بالخطأ في مرمى فريقه خلال المواجهة التي خسرها 1 / 3 بضربات الترجيح أمام إسبانيا في دور الثمانية لكأس أمم أوروبا بعد التعادل 1 / 1 في الوقت الأصلي، هو العاشر من نوعه في البطولة المقامة حاليا.

وفي السطور القادمة نستعرض الأهداف العكسية التي تم تسجيلها في بطولات كأس أمم أوروبا عبر تاريخها.

نسخة 1976 الدور قبل النهائي: أنتون أوندريس (تشيكوسلوفاكيا)

نسخة 1996 دور المجموعات: لوبوسلاف بينيف (بلغاريا).

نسخة عام 2000 دور الثمانية : ديان جوفيداريكا (صربيا)

نسخة عام 2004 دور المجموعات: إيجور تيودور (كرواتيا)

نسخة عام 2004 الدور قبل النهائي : جورج أندرادي (البرتغال).

نسخة عام 2012 دور المجموعات: جلين جونسون (إنجلترا).

نسخة عام 2012 دور المجموعات: كيران كلارك (أيرلندا)

نسخة عام 2016: دور المجموعات : بيكير سايفرسون (أيسلندا)

نسخة 2016 دور الستة عشر: جاريث مكاولي (أيرلندا الشمالية).

الأهداف العشرة في النسخة الحالية

دور المجموعات: ميريح ديميرال (تركيا).

دور المجموعات: فويتك تشيزني (بولندا)

دور المجموعات: ماتس هاملز (ألمانيا)

دور المجموعات : روبن دياز (البرتغال).

دور المجموعات: رافائيل جويريرو (البرتغال).

دور المجموعات: لوكاس هاراديكي (فنلندا).

دور المجموعات : مارتن دوبرافكا (سلوفاكيا).

دور المجموعات: يوراي كوتشكا (سلوفاكيا)

دور الستة عشر: بيدري (إسبانيا).

دور الثمانية: : دينيس زكريا (سويسرا).



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