أحمد خليل: لم أحصل على الفرصة الكافية مع رادوي

المصدر: دبي-علي الظاهري

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أكد اللاعب الدولي السابق ومهاجم البطائح أحمد خليل أنه لم يحصل على الفرصة الكافية مع الروماني ميريل رادوي مدرب الفريق السابق رغم المجهود الكبير الذي بذله من أجل العودة بقوة إلى المستطيل الأخضر، وقال في تصريحات لـ «البيان» إنه يشعر حالياً بالاستقرار والثقة مع «الراقي» بعد تجديد عقده في بداية الموسم الجاري، مشيراً إلى أن دوري أدنوك للمحترفين يتميز هذا الموسم بمشاهد أبرزها صدارة الوصل الذي قد يتوج ثمار جهوده بالعودة لمنصات التتويج في حال استمراره بنفس المستوى والعطاء مما يجعله رقماً صعباً أمام الفرق المنافسة على لقب الدوري.

وأضاف أحمد خليل المتوج بلقب أفضل لاعب في آسيا 2015، إنه كان يتطلع إلى مشاركة أكبر في الفترة السابقة مع الفريق قبل رحيل رادوي، وقال: لكل مدرب وجهة نظر ورؤية فنية، أنا لا أقدم أعذاراً لنفسي، لكنني بذلت جهوداً مضاعفة بعد الانتهاء من واجب الخدمة الوطنية، والمدرب الحالي غوران يعد من المدربين الذين حققوا نتائج جيدة في الموسم الماضي مع فريقه السابق النصر، وسنواصل العمل الجماعي معاً لتحقيق النتائج الإيجابية وإحراز أفضل المراكز هذا الموسم. وعن تأخره في تجديد عقده بعد انتهائه في بداية الموسم، رد قائلاً بأنه يحرص على اتخاذ قراراته بنفسه ودائماً ما يرى أن النادي الذي يمنحه الثقة يستحق الأفضلية في عملية الاختيار لذلك فضل التجديد مع البطائح خاصة في ظل الشعور بالاستقرار مما ساهم في تعزيز الثقة بداخله للعودة بقوة في الفترة المقبلة خاصة وأنه يخوض تحدياً خاصاً مع «الراقي».

وأشاد أحمد خليل بالعناصر الشابة المتواجدة في صفوف المنتخب حالياً وقال إن مواصلة الدعم من مختلف الجهات والأطراف تجاه الأبيض مطلب وضرورة ويملك المنتخب عناصر وخامات جيدة تحتاج إلى مزيد من الدعم والصبر بعيداً عن النقد السلبي، لافتاً إلى أن خروج «الأبيض» من دور الـ 16 في بطولة آسيا لا يعد خروجاً مبكراً لأن التشكيلة المتواجدة تضم وجوهاً وأسماء واعدة باستثناء الحارس خالد عيسى صاحب الخبرة الدولية.

وقال أحمد خليل إنه من غير المنطقي حديث البعض عن إعادة النظر في رواتب اللاعبين خاصة بعد خسارة المنتخب في مباراة دولية أو الخروج من بطولة حيث يعتبر الأمر تقليلاً من اللاعب الذي يجتهد ويبذل أقصى ما لديه من طاقة في الملعب من أجل الوطن. وذكر أحمد خليل أن جودة المحترفين الأجانب تلعب دوراً مهماً في تطوير اللاعبين المواطنين من خلال عملية الاحتكاك مع أفضل الأجانب ويفتقد دورينا حالياً وجود أسماء من الطراز العالمي يمتازون بقيمة فنية عالية باستثناء لابا كودجو مهاجم العين، لافتاً إلى أن وجود محترفين بمستوى عال ساهم خلال السنوات العشر الأخيرة في وصول شباب الأهلي والعين إلى نهائي دوري أبطال آسيا.

المدرب المواطن

وتحدث أحمد خليل عن المدرب المواطن وقال إن الإمارات تملك كفاءات وطنية لديها الإمكانيات المطلوبة مثل المدرب مهدي علي والمدرب جمعة ربيع ويتميز المدرب الوطني بأنه طموح يملك الشغف ودرجة التفاهم والانسجام معه أفضل من التعامل مع المدرب الأجنبي. وعن غياب علي مبخوت عن المشاركة مع المنتخب في آسيا، قال أحمد خليل إنه شعر بالحزن تجاه عدم مشاركة اللاعب وقال إن الأرقام والإحصائيات تثبت مدى قيمة اللاعب وأهميته سواء على المستوى المحلي في الدوري مع فريقه الجزيرة أو الدولي مع المنتخب، لافتاً إلى أن عدم مشاركة هداف دورينا طرح تساؤلات كثيرة لدى الشارع الرياضي ويعد وجوده داخل الملعب مهماً حتى ولو لمدة 10 دقائق في المباراة.

ووجه أحمد خليل رسالة بأهمية التفكير بصورة إيجابية من مختلف الأطراف في منظومة كرة القدم خاصة عندما يتعلق الأمر بالمنتخب الوطني لأنه خط أحمر وهو ملك للجميع ومصلحة الوطن فوق كل شيء، مشدداً على أهمية شحذ همم عناصر المنتخب وبث الروح والرسائل الإيجابية للمنتخب. وذكر أحمد خليل أن عمر عبدالرحمن «عموري» سيظل أحد الأسماء الكبيرة والمميزة في الكرة الإماراتية رغم مطاردة الإصابات له في العديد من الفترات، لافتاً إلى أنه تمنى بعد رحيل اللاعب من العين إلى الهلال أن يصل إلى أعلى مراحل التطور والنجومية لولا شبح الإصابات.

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