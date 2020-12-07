الجراح الألماني البدوي: عموري لن يعتزل ولو أجرى 6 عمليات «صليبي»

المصدر: حوار ـ عماد الدين إبراهيم- تصوير - غلام كاركر

ثمن الطبيب الألماني علاء الدين البدوي استشاري جراحة الركب والأقدام، جهود ومبادرات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي في الاهتمام بالرياضات المجتمعية، وتنظيم تحدي دبي للياقة البدنية الذي وصل إلى نسخته الرابعة

ووصفها بأنها تظاهرة رياضية تضم ألعاباً مفيدة للعظام والصحة العامة وتسهل ممارستها لجميع الأعمار والفئات دون تحديد مستوى فني معين لممارستها، فضلاً عن إطلاق مبادرة دبي صديقة للدراجات الهوائية وهي أفضل رياضة على الإطلاق يمكن ممارستها بسهولة ويسر وتعد النشاط الأول في ألمانيا.

كاشفاً العديد من الفوائد لممارسة الرياضات الهوائية في حماية المفاصل والعظام وموضحاً حقيقة أن الإصابة بالرباط الصليبي هل هي بداية النهاية للاعب كرة القدم، وهل يمكن ممارسة الرياضة بعد إجراء عمليات تبديل المفاصل خاصة مفصل الركب وذلك في حوار خص به «البيان الرياضي» إبان تواجده في دولة الإمارات بدعوة من مركز ادم فيتال للعلاج الطبيعي والتأهيل ومستشفى ادم فيتال لجراحة العظام.

ممارسة الرياضة

في البداية حدثنا عن العلاقة بين ممارسة الرياضات الهوائية وصحة العظام وقوة المفاصل وحمايتها؟

أولاً الرياضة الهوائية (بالإنجليزية: Aerobic exrecise) هي نوع من النشاط البدني المعتدل الكثافة الذي يتم ممارسته لأكثر من بضع دقائق بهدف تحسين اللياقة، وتحسين عمل القلب، والتنفس، ومن خلاله يبذل الجسم طاقة، ويرتفع معدل التنفس، ويزيد معدل ضربات القلب، وتَدفّق الدم عبر الأوعية الدموية، أي هي الرياضات التي يمكن ممارستها بوجود الهواء، والتي يمكن ممارستها من خلال بذل جهد إضافي من القلب والرئتين والعضلات، ومن الأمثلة على الرياضة الهوائية: المشي، والركض، وركوب الدراجات، والرقص، والسباحة.

دعم العظام

وتابع البدوي حديثه حول الرياضات الهوائية وركوب الدراجات التي تعد الرياضة الأولى في دبي ويقول: "إنّ تمارين المقاومة التي يُمارسها الشخص أثناء ركوب الدرّاجة الهوائيّة تُساعد على تقوية عضلات الجسم، والتي تدعم العظام وتزيد من كثافتها، كما أنّ ركوب الدراجات الهوائيّة لا يتسبّب في الضغط على المفاصل؛ وذلك لأنّ الجسم يتّخذ وضعيّة الجلوس، ممّا يجعل ضغط وزن الجسم على عظام الحوض فقط، وليس على الساقين كما هو الحال في رياضة المشي، وترى الطبيبة نورتون أنّ ركوب الدرّاجات الهوائيّة يُفيد من يُعانون من آلام المفاصل والتصلّبات المرتبطة بالعمر.

ركوب الدراجات

كما أن الدراسات العلمية تؤكد بأن رفع مستوى المناعة يُساعد ركوب الدرّاجات الهوائيّة والحصول على الهواء الطلق على تحسين صحّة الجسم بشكلٍ عام، كما تُشير بعض الدراسات إلى أنّ ركوب الدرّاجة لمدّة نصف ساعة خمس مرّات أسبوعيّاً يُخفّض نسبة الإصابة بالأمراض إلى النصف مقارنةً بالأشخاص الذين لا يُمارسون ذلك، حيث تُساعد التمارين المعتدلة على تنشيط الخلايا المناعيّة ورفع قدرتها على مكافحة الفيروسات.

رياضات دبي

هل هناك علاقة بين ممارسة الرياضة في عمر معين وإصابات الملاعب خاصة الركب والمفاصل؟

لا توجد علاقة مباشرة ويمكن للإنسان ممارسة الرياضة في جميع فترات حياته بدون تحديد عمر معين لكن الفرق هو كيفية تحديد واختيار الرياضة التي تتناسب وقدراتك البدنية، وعليك أن تفرق بين اختيارات اللاعب المحترف والهاوي والإنسان العادي، وعلى سبيل المثال ممارسة كرة القدم الألعاب الجماعية كالسلة واليد وغيرها تتطلب جاهزية بدنية معينة ويكون الجسم على ضوئها قادراً على تحمل مفاجآت التدريب، واللاعب المحترف يملك الخبرات في التعامل مع الإصابات وكيفية تفاديها، وعند وقوع الإصابة يكون الشفاء والتعافي سريعاً قياساً باللاعب غير الممارس أصلاً لهذا النوع من الألعاب.

إصابة عموري

لدينا اعتقاد ساد بأن إصابات الرباط الصليبي وإجراء عدة عمليات من شأنه أن يعجل باعتزال اللاعب أو يجعل ممارسته لكرة القدم أمراً بالغ الخطورة مثل حالة لاعب الجزيرة الإماراتي عمر عبدالرحمن الذي أجرى ثلاث عمليات رباط صليبي وبات الكل يتخوف على مستقبله الكروي؟

هذا الأمر عارٍ من الصحة وغير حقيقي وعلمياً وحسب ممارستي لجراحة الركب وتبديل المفاصل خاصة في ألمانيا التي تجرى فيها الكثير من العمليات المشابهة للاعب عمر عبد الرحمن وحتى اليوم يمارسون كرة القدم باحترافية بعد التأهيل المناسب لكل حالة، وعموري يمكن يعود للملاعب دون أدنى خوف على صحة ركبته والرباط الصليبي حال إكمال فترة التأهيل الطبي والبدني بعد الإصابة التي تعرض لها مؤخراً أياً كان نوع الإصابة سواء كانت في الأربطة أو الغضروف الهلالي حتى لو بلغت 6 عمليات وليس 3 فحسب.

عودة طبيعية

ويمكن أن تكون الإصابة خطيرة وتبعد اللاعب في حالة إن كانت الإصابة متكررة في الغضاريف والمفاصل وليس الرباط الصليبي لأنها حينها تؤدي الإصابة إلى خشونة والخشونة تجبر اللاعب على الاعتزال بعكس إصابة الرباط الصليبي، لذا لا خوف على عمر عبد الرحمن إن كانت العمليات الجراحية الثلاث التي أجراها في الرباط الصليبي، لأنني لست على علم بحالته الطبية وسجله الجراحي وأتحدث بصورة عامة ومن واقع حالات مشابهة أجريت في ألمانيا وكنت مشرفاً عليها.

إصابات الهواة

والإصابات التي يتحدث عنها الشارع الرياضي في الرباط الصليبي وتسببت في اعتزال عدد من الرياضيين تكون في العادة للاعبين هواة وممارسين لكرة القدم بأسلوب عادي ليس احترافياً وتكوينهم الجسماني غير مؤهل بطريقة تجعل التعافي سريعاً من تلك الإصابات، بعكس حالات اللاعبين المحترفين مثل عموري غيرهم ولدينا حالات كثيرة لنجوم في المنتخب الألماني أجرى أكثر من عملية رباط صليبي ومازالوا في الملاعب مع المنتخب الألماني.

ثانوية زايد

ما حقيقة علاقتك بدولة الإمارات وخاصة مدينة العين؟

أنا أعتبر نفسي من أبناء دولة الإمارات ولها مكانة خاصة في قلبي لأنني نشأت وتربيت في مدينة العين ونلت الثانوية العامة من ثانوية زايد الأول في مدينة العين وكان والدي طبيباً في مدينة العين وهاجرنا إلى ألمانيا وأكملت دراستي الجامعية هناك، بمعنى أنا ألماني من أصل سوداني تربيت في مدينة العين الحبيبة.

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