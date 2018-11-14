زايد قدوتي في حب البلياردو والسنوكر

المصدر: حوار-ياسر قاسم

المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان هو قدوتي وسبب ارتباطي بالبلياردو والسنوكر.. بهذه العبارة، أجاب الشيخ جمعة بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، رئيس اتحاد الامارات للبلياردو والسنوكر وهو يشير لصورة تاريخية وخالدة يمارس فيها المغفور له الشيخ زايد هوايته في اللعبة، جاء ذلك رداً على سؤال «البيان الرياضي» عن سر ارتباطه باللعبة ورئاسته لاتحاد الإمارات للبلياردو والسنوكر.

وأوضح الشيخ جمعة بن مكتوم آل مكتوم، أن منهجهم في الاتحاد يقوم على ترجمة مقولة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي - رعاه الله - في الحرص على تحقيق المركز الأول في المشاركات الخارجية.

وتحدث الشيخ جمعة بن مكتوم آل مكتوم في حوار خاص عن أسرار تميز اللعبة والنتائج الجيدة التي ظلت تحققها الإمارات وآخرها الفوز بكأس التفوق العام والمركز الأول على مستوى الخليج وخارطة العمل في اتحاد الإمارات سواء في تنظيم المسابقات أو استضافة البطولات الخارجية أو إعداد المنتخبات ومستقبل اللعبة في المرحلة المقبلة.

الارتباط باللعبة

ما هو سر ارتباطك بالبلياردو والسنوكر؟

تشرفت بأن يكون قدوتي المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان في حب لعبتي البلياردو والسنوكر، فهو القائد الملهم والقدوة لأبناء هذا البلد.

وكان رائعاً ان يتم توثيق حب وارتباط المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان للعبة بلقطة تاريخية حرص اتحاد الامارات للبلياردو والسنوكر على التعامل معها كـ «أيقونة» تتزين بها مكاتب الاتحاد وبطولاته المختلفة ومن هذه الصورة التاريخية للشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، بدأ ارتباطي وحبي للعبة وتشرفت بالعمل مع مجموعة متميزة من أبناء اللعبة في ادارة الاتحاد لتحقيق النتائج المرجوة.

والبلياردو والسنوكر تعتبر من الألعاب التي أضافت الكثير لرياضة الإمارات من خلال النتائج التي ظلت تحققها في المشاركات الخارجية والنشاط المكثف المستمر على مدار العام.

هدف وطموح

ماهي الأهداف التي يسعى ويخطط لها اتحاد الإمارات؟

الهدف الأساسي للاتحاد، ترجمة مقولة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي - رعاه الله - في أن يكون المركز الأول هو الطموح الدائم في جميع المشاركات، ونحمد الله في أن اتحاد الإمارات للبلياردو والسنوكر، يكون دائماً في الموعد في ترجمة هذه المقولة، وسجل الأرقام يشهد على ذلك.

وبالتأكيد أن العمل ليس سهلاً في سبيل تحقيق المركز الأول، خاصة وان اللعبة في تطور مستمر على صعيد المنتخبات التي تنافس الامارات، ولكن بقدرتنا على التحدي والتخطيط السليم، ظللنا نحافظ على المركز الأول وكان آخرها في بطولة الخليج المجمعة والتي شهدت منافسة قوية، ولكن لاعبونا الأبطال نجحوا في المحافظة على اللقب بسجل مشرف من الميداليات الذهبية.

المحافظة على اللقب

ماهي الوصفة السحرية التي يسير عليها اتحاد البلياردو والسنوكر في تحقيق انجازاته المتتالية؟

بلا شك ان البلياردو والسنوكر في الامارات يسير بخطى حثيثة وواثقة من خلال النتائج التي ظل يحققها في جميع مشاركاتها الخارجية واستمرار النشاط وتنظيم مختلف البطولات في الدولة، وكان أهمها هذا العام في البطولة العربية غير المسبوقة احتفاءً بـ «عام زايد» فالاتحاد يفخر كثيراً .

ويتشرف بمشاركة الوطن العربي الكبير في هذه المناسبة الغالية على الجميع من خلال بطولة استثنائية استضافتها امارة الفجيرة، ونشكر من هنا سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة لرعايته الحدث الكبير، وعلى قدر عظمة المناسبة الغالية جاءت المشاركة العربية معبرة عن مكانة المغفور له الشيخ زايد، في قلوب كل العرب.

وكان بالنسبة لنا اقامة هذا الحدث بمثابة المكسب الحقيقي للجميع بغض النظر عن النتائج، والمشاركة كانت ايجابية ومنها انطلق لاعبونا بعد أيام قليلة للمشاركة في البطولة الخليجية فدافعوا عن لقبهم بكل جدارة.

وكل هذا العمل ظل اتحاد اللعبة يحققه بفضل فريق العمل المتجانس فالجميع في الاتحاد يعمل لأجل هدف واحد هو رفع اسم الامارات في المحافل الخارجية وتحقيق أفضل النتائج.

مسيرة الانجازات

كيف ترى الفوز الأخير للامارات بلقب بطولة الخليج والحصول على 20 ميدالية منها 6 ذهبيات؟

كما ذكرت ان العمل الجماعي وروح المسؤولية والقدرة على التحدي هي التي تميز الاتحاد في ادارة النشاط والاستعداد لجميع المشاركات الخارجية، وما تحقق في بطولة الخليج الأخيرة على صعيد البلياردو والسنوكر، كان وراؤه جهد مقدر لجميع عناصر الاتحاد .

وعلى رأسهم سلطان الجوكر أمين السر العام للاتحاد والذي يعتبر الأب الروحي للعبة فهو يبذل جهد مؤثر في عمل الاتحاد والتخطيط للاستعداد بالنسبة للمنتخبات الوطنية.

واللقب الخليجي يمثل استمرار لمسيرة الانجازات والارقام القياسية المسجلة بإسم الامارات في هذه البطولة، ونعلم صعوبة المنافسة وقوتها في ظل التطور الذي تشهده اللعبة بين المنافسين في دول مجلس التعاون، ولكن أبطالنا على قدر التحدي وقادرون على المحافظة على مركزهم الأول.

مستقبل اللعبة

ماهي خطط المحافظة على التميز في الفترة المقبلة؟ لدينا في الاتحاد خبرات ثرية قادرة على المحافظة على التميز سواء من خلال العناصر الموجودين حالياً من اللاعبين أو اكتشاف الموهوبين من اللاعبين الصغار، والخطط مدرجة في منهج عمل الاتحاد من خلال المسابقات المحلية التي يتم تنظيمها على مدار العام والبطولات التصنيفية مع مراعاة المشاركات الخارجية وفق برامج إعداد جيدة بالنسبة للعبتين «البلياردو والسنوكر».

وخلال هذا العام تم تنفيذ أجندة الموسم بشكل جيد، وكانت النتائج مبشرة وهناك اهتمام خاص باللاعبين الصغار في برنامج تدريبي على نسق الاكاديميات يتم من خلاله اكتشاف الموهوبين لتنمية مهاراتهم في اللعبة، وعموماً نحن متفائلون بمستقبل اللعبة في ظل النجاحات التي تتحقق ووجود عناصر مميزة من اللاعبين مع الاهتمام الذي يوليه مجلس الادارة.

مشوار

تولى الشيخ جمعة بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم رئيساً لاتحاد الامارات للبلياردو والسنوكر في 18 أبريل 2017 وتمتد دورة الاتحاد حتى عام 2020 وهي المرة الأولى التي يتولى فيها رئاسة الاتحاد. وقد اختاره الاتحاد العربي للبلياردو والسنوكر، هذا العام، الشخصية الأكثر تأثيراً ودعماً للعبتين في الوطن العربي، تقديراً لإسهاماته.

ورصداً للإنجازات التي حققها الاتحاد المحلي على مدار السنوات الأخيرة في مختلف البطولات التي شارك فيها، سواء على المستويين القاري والعالمي.

6 ذهبيات وفضيتان و12 برونزية

هنأ الشيخ جمعة بن مكتوم آل مكتوم، أبطال البلياردو والسنوكر لتحقيقهم كأس التفوق العام للبطولة الخليجية، التي اختتمت السبت الماضي في دبي، بعد تصدر الترتيب العام برصيد 6 ميداليات ذهبية، بالإضافة لـ 14 ميدالية أخرى، منها ميداليتان فضيتان و12 برونزية.

والذهب جاء عبر فوز الإمارات بمسابقة الفرق 8 كرات، ومحمد الحوسني في فردي 8 كرات وصلاح الريماوي في بطولتي 9 كرات و10 كرات للرجال، بينما حقق السنوكر ذهبيتي الفرق والفردي عبر محمد شهاب.

كما نالت الإمارات فضية 9 كرات لفرق البلياردو، وفضية الناشئين في السنوكر، و12 ميدالية برونزية أخرى في فردي 8 كرات وناشئين 9 كرات وفردي الرجال 9 كرات وزوجي 9 كرات و8 كرات للناشئين و10 كرات للرجال في منافسات البلياردو والناشئين والماستر و6 كرات في السنوكر.

التقدير العربي يحسب لتميز الإمارات

أكد الشيخ جمعة بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، أن هدفهم في الاتحاد، يظل دائماً المساهمة في تطوير اللعبة ووصولها للعالمية، وعبر عن فخره باختياره الشخصية العربية الأكثر تأثيراً في اللعبة، تزامناً مع البطولة العربية احتفاء بـ «عام زايد» التي أقيمت الشهر الماضي في الفجيرة.

مؤكداً أن هذا الاختيار، جزء من تميز دولة الإمارات، بعد أن راعت معايير الاختيار دور اتحاد الإمارات في تطوير اللعبة عربياً والإنجازات العديدة التي تم رصدها من خلال المشاركات الخارجية، وأشار إلى المكانة الكبيرة والسمعة المرموقة لدولة الإمارات في لعبتي البلياردو والسنوكر، بفضل التضحيات التي بذلتها الأجيال المتعاقبة، كما هو الحال في كل المجالات، والدولة تسعى دائماً للمساهمة مع الأشقاء العرب في تطوير اللعبة على مستوى الوطن العربي كله.