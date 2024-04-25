قمة "المرسيسايد".. تقلص حظوظ ليفربول في المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

تراجعت حظوظ فريق ليفربول في البقاء بدائرة المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وذلك بعد خسارته في ديربي "المرسيسايد" أمام إيفرتون، على ملعب جوديسون بارك، بهدفين دون رد أمس في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الـ29.

وتسببت هذه الخسارة في توقف رصيد ليفربول عند 74 نقطة، في المركز الثاني وبفارق ثلاث نقاط خلف أرسنال المتصدر، ومتقدما بفارق نقطة وحيدة أمام مانشستر سيتي (73 نقطة)، الذي يلاقي برايتون اليوم الخميس ولديه مباراة أخرى مؤجلة.

واستطاع إيفرتون تحقيق الفوز الأول له على ملعبه في قمة "مرسيسايد" التي تجمع الجارين، بعد ما يقرب من 14 عاما، ليحرم ليفربول من معادلة آرسنال في عدد النقاط في صدارة جدول الترتيب.

ويعود آخر فوز حققه إيفرتون على ليفربول على ملعب جوديسون بارك إلى موسم 2010 حيث فاز وقتها بهدفين دون رد أيضا.

وساهم فوز إيفرتون الأخير في تعزيز فرص بقائه في الدوري الممتاز، بعدما رفع رصيده إلى 33 نقطة في المركز الـ16 متقدما بفارق ثماني نقاط عن أقرب مراكز الهبوط.

من جانبه قدم يورجن كلوب مدرب ليفربول الإنجليزي اعتذاره لجماهير فريقه على هذه الخسارة التي قللت من حظوظ فريقه في المنافسة على الدوري مع آرسنال ومانشستر سيتي.

وقال: "الخسارة نتيجة محزنة للغاية، لعبنا المباراة التي أرادها إيفرتون وسجل هدفين من كرات ثابتة، كان يجب علينا أن نقوم بعمل أفضل ولكننا لم نفعل، ولكنني يجب أن اعتذر للجماهير على ما حدث".

وأضاف: "اشعر بخيبة أمل وإحباط شديدين، لم نكن جيدين بما يكفي، لم يكن الأداء الأكثر إلهاماً على الإطلاق، أشعر بالأسف حقاً للجمهور ..لم نخسر هناك من قبل".

وتابع: "لا يمكنني أن أقول إننا مازلنا ننافس على اللقب بشكل كامل، نحتاج أن تحدث أزمة لمانشستر سيتي وأرسنال، وفي المقابل نحتاج بكل المباريات، لأنهم إذا بدؤوا بخسارة مبارياتهم ونحن فعلنا ما فعلناه أمس لن يتغير الأمر".

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز