العين يبلغ نهائي دوري أبطال آسيا على حساب الهلال السعودي

المصدر: متابعة طلحة عبدالله

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اسعد العين جماهير الشارع الرياضي الإماراتي وأوفى بعهده بتأهله إلى نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم للمرة الرابعة في تاريخه رغم خسارته أمام مضيفه الهلال السعودي 1-2 مساء اليوم على ملعب المملكة أرينا بالرياض وفوزه بمجموع المباراتين 5-4

واقصى أبطال العين الهلال السعودي بأرضه ووسط جمهوره بعد أداء بطولي وهي المرة الخامسة التي يفعلها الزعيم العيناوي، وتقدم الهلال بهدف السبق عن طريق ركلة جزاء في الدقيقة 4 سجلها نيفيز، وعادل أريك للعين في الدقيقة 12، وعاد الهلال ليسجل الهدف الثاني في الدقيقة 51، وشهدت المباراة حالات تحكيمية مثيرة للجدل ضد ممثل الإمارات، الذي صمد وأكد علو كعبه.

دوافع

دخل الفريقان إلى ملعب المباراة وكلاهما يطمح في تحقيق النتيجة التي تؤهله للنهائي، فالهلال صاحب الأرض والجمهور والمتاخر بفارق هدفين في الذهاب كان يتطلع للتعويض بينما سعى العين للمحافظة على تقدمه والعمل على تعزيزه خارج القواعد، وسرعان ما احتسب الحكم ركلة جزاء للهلال سجل منها هدفه الأول.

عودة عيناوية

لم يؤثر الهدف المبكر على دوافع لاعبي العين فنظموا صفوفهم وانتشروا في طول وعرض الملعب وهاجموا مرمى الهلال من العمق والأطراف، حتى اثمرت جهودهم عن تسجيل هدف التعادل، وهو ما اربك أصحاب الأرض الذين تعددت أخطائهم ومالوا للعب على جسد لاعبي العين وكان نتيجة ذلك إصابة أريك بعد دهسه من سعود، دون تدخل للحكم، وتكررت الحالة مع بندر الأحبابي الذي تم صفعه من سالم الدوسري، قبل أن يعود حكم المباراة ليثير الجدل بعد الغائه لركلة جزاء إثر عرقلة رحيمي المنفرد بالمرمى حيث طالب لاعبو العين بإشهار البطاقة الحمراء للاعب الهلال غير أن الحكم أمر بمتابعة اللعب.

الشوط الثاني

جاء الهلال للشوط الثاني أكثر حماسا واندفع لاعبوه للهجوم ليتراجع العين ويستغل أصحاب الأرض ارتباك دفاعي ويسجلوا هدفا ثانيا، قبل أن ينقذ خالد عيسى هدف محقق بعد انفراد شافيز بمرماه، وتألق الحارس الدولي مرة أخرى ليبعد الخطر عن مرماه بعد تسديدة الشهراني من مكان قريب للمرمى، وسجل بلاسيوس هدفا لم يحتسبه الحكم بحجة تسلل فلاح وليد الذي عكس الكرة.

الحكم

ومرة أخرى عادل الحكم ليثير الجدل بقرار الغائه هدف لبلاسيوس في الدقيقة 88 بحجة وجود مخالفة على سفيان رحيمي الذي اجتهد في إيصال الكرة لبلاسيوس، وصمد أبطال العين وأكدوا علو كعبهم ليحافظوا على النتيجة حتى نهاية المباراة.

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