رابطة الدوري الألماني تعلق بيع حقوق بث مباريات المسابقة

المصدر: د ب ا

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قررت رابطة الدوري الألماني لكرة القدم تعليق عملية بيع حقوق بث منافسات المسابقة بدءا من موسم 2025 / 2026 بعد شكوى من شبكة (دي أيه زد إن) الإخبارية الرياضية.

أرسلت منصة البث المباشر خطابا إلى مارك لينز وشتيفان ميركل، المديرين الإداريين للرابطة، وكذلك الأندية المشاركة في البطولة الأربعاء ووجهت اتهامات خطيرة.

وأبلغت رابطة الدوري الألماني الأندية بتعليق عملية بيع حقوق البث، في حين قال متحدث باسم الرابطة "ترفض رابطة الدوري الألماني هذه الاتهامات بأوضح العبارات الممكنة".

وكانت رابطة الدوري الألماني بدأت هذا الأسبوع المفاوضات بشأن حقوق بث منافسات المسابقة ما بين موسمي 2025 / 26 و2028 / 29، حيث تجرى المحادثات كل 4 سنوات.

وذكرت تقارير إخبارية أن الشبكة أفادت بأنها تشعر بمعاملة غير عادلة عند تقديم العطاءات للحزمة (ب) وهي الحزمة الأكبر وتشمل المباريات التي تقام يوم السبت في الساعة الثالثة والنصف عصرا بالتوقيت المحلي (الواحدة والنصف ظهرا بالتوقيت العالمي)، ومباراة مساء يوم الجمعة بالإضافة إلى لقاءات ملحق الصعود والهبوط.

وبحسب صحيفة (بيلد) الألمانية، كشفت الشبكة في رسالتها إن عرضها تم رفضه، رغم أنها قدمت "العرض الأكثر جاذبية وإقناعا من الناحية المالية لحزمة الحقوق ب".

ونقلت بيلد عن رسالة (دي أيه زد إن) "لقد دفعنا إلى الاعتقاد بأن عرضنا المالي كان أعلى بكثير من أي عرض آخر. ليس لدينا أي تفسير آخر لهذا السلوك سوى أن إدارة رابطة الدوري الألماني لكرة القدم كانت تتوقع بالفعل نتيجة منح الحزمة ب إلى مقدم العرض المفضل لديها".

ونشأ النزاع بسبب عدم وجود ضمان مصرفي، وهو ما يمكن أن تطلبه رابطة الدوري الألماني من مقدمي العروض. وأشارت بيلد إلى الشبكة أوضحت أنها لن تقدم ضمانا مصرفيا، ولكنها ستصدر خطاب مسؤولية - وهو ما قامت به بالفعل في الماضي.

في المقابل، طلبت رابطة الدوري الألماني من الشبكة ضمانا مصرفيا "في منتصف العملية" و"في غضون 24 ساعة، وهي مهمة مستحيلة"، حسبما ذكرت خدمة البث المباشر.

وشددت رابطة الدوري الألماني في بيان للأندية، اطلعت عليه وكالة الأنباء الألمانية (د .ب .أ) أن خطاب شبكة (دي أيه زد إن) "يحتوي على عدد من البيانات غير الدقيقة وتحريف الحقائق".

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