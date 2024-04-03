كلوب يقلل من وضع ليفربول كمرشح مفضل للتتويج بالدوري الإنجليزي

المصدر: وكالات

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لا يهتم الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، باعتبار فريقه المرشح الأوفر حظا للتتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم هذا الموسم.

وقبل 9 مراحل على نهاية البطولة، اعتلى ليفربول صدارة ترتيب المسابقة، التي غاب لقبها عنه في المواسم الثلاثة الأخيرة، عقب فوزه 2 / 1 على ضيفه برايتون، يوم الأحد الماضي، مستفيدا من تعادل مانشستر سيتي مع ضيفه أرسنال بدون أهداف في نفس اليوم.

لكن كلوب يدرك جيدا أنه من الممكن أن يتغير الوضع في أي لحظة خلال اللقاءات التي تقام في منتصف الأسبوع الحالي، وكذلك في مباريات نهاية الأسبوع.

وصرح كلوب قبل لقاء ليفربول مع ضيفه شيفيلد يونايتد (المتواضع)، غدا الخميس "من الواضح أننا لم نحسم أي شيء. ما نفكر فيه فقط هو مباراتنا القادمة".

وأضاف كلوب "أنا متأكد تماما عندما خسرنا أمام أرسنال (في 4 فبراير الماضي) لم نكن مرشحين للفوز بالبطولة - ربما على حق - لكنني لا أعرف ولا أهتم بالوضع الحالي".

وأوضح مدرب ليفربول في تصريحاته التي نقلتها وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) "أحد أهم الأشياء التي يجب تجاوزها خلال هذه الفترة هو تجاهل (الفوضى) الخارجية التي تصعد وتهبط وتؤثر على اللاعبين عاطفيا".

وشدد كلوب "ينبغي علينا أن نتحلى بالاحترافية، ونكون عاطفيين ولكن بالطريقة الصحيحة، وأن نحاول تطوير مستوانا، ونلعب أفضل كرة قدم يمكننا لعبها، ثم دعونا نرى ما هي النتيجة".

وأكد كلوب في نهاية حديثه "لا توجد ضمانات، هناك فقط فرص. كلما كانت الفرصة واضحة، كلما زادت احتمالية اغتنامها".

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