وصل الصوت حد الجيران.. داني ألفيس يحتفل بخروجه من السجن

المصدر: البيان

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سهر داني ألفيس، الدولي البرازيلي السابق، حتى الـ 5 من صباح اليوم التالي للاحتفال بخروجه من سجن "براينز 2" في برشلونة.

وبدأت متاعب ألفيس القانونية في يناير من 2023 حينما تم إلقاء القبض عليه بتهمة اغتصاب امرأةٍ في أحد الملاهي الليلية في مدينة برشلونة.

ولم ينل ابن الـ 40 عاما حريته سوى أثناء الأيام القليلة الماضية، وذلك بعد اضطراره إلى تكبّد كفالةٍ كبيرةٍ بلغت قيمتها مليون يورو.

وكانت المحكمة قد اتخذت عددا من التدابير الاحترازية ضد ألفيس لضمان عدم هروبه من إسبانيا، وعلى رأسها مصادرة جواز سفره.

واستغل ألفيس إطلاق سراحه ليحتفل بعيد ميلاد والده في أحد مطاعم مدينة برشلونة، حيث حقق النجم رغبته في تناول شطائر البرجر، كما نقل موقع "سبورتس بريف" الرياضي.

وعاد ابن ولاية باهيا بعد ذلك إلى قصره الفاخر، والذي تصل قيمته إلى 4.5 مليون جنيها استرلينيا، بحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية.

واستكمل ألفيس الاحتفالات بمعية أصدقائه حتى الساعة الـ 5 صباحا.

وكان الجيران قد سمعوا أصوات الموسيقى الصاخبة وهي تستمر في الانبعاث من منزله حتى ساعات الصباح الأولى، بحسب تقريرٍ لصحيفة "ماركا" الإسبانية.

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