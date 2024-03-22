عدوى بكتيرية تهدد مصير مباراة اليابان وكوريا الشمالية

المصدر: وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

بات مصير مباراة اليابان وكوريا الشمالية، المقررة الأسبوع المقبل ضمن التصفيات المشتركة المؤهلة لمونديال 2026 وكأس آسيا 2027، في مهب الريح، بعدما أبدت بيونج يانج، أمس الخميس، عدم قدرتها على استضافتها.

وقال كوزو تاشيما رئيس الاتحاد الياباني، إن مسئولي الاتحاد الكوري الشمالي، أبلغوه خلال المواجهة التي جمعت البلدين في الجولة الثالثة، وانتهت بفوز اليابان 1-0، أن المباراة المقررة الثلاثاء ضمن الجولة الرابعة، لا يمكن أن تقام في بيونج يانج.

وأضاف تاشيما "لقد استفسروا منا خلال الشوط الأول، عما إذا كان بإمكاننا تنظيم المباراة المقبلة في اليابان".

وتابع "قلت لهم إن الأمر مفاجئ، ولا يمكن منحهم موافقة فورية في الوقت الحالي.. قلت لهم إننا سنحتاج من يومين إلى 3 أيام، من أجل الرد عليهم".

ولم يتواجه البلدان في كوريا الشمالية، منذ عام 2011.

ولم يوضح تاشيما، الأسباب الكامنة وراء الطلب الكوري، لكن وكالة كيودو اليابانية أشارت إلى أن كوريا الشمالية لن تسمح بإقامة المباراة على أرضها بسبب مخاوف حول تفشي عدوى بكتيرية في اليابان.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، حذرت وزارة الخارجية اليابانية، المشجعين، من محاولة السفر إلى كوريا الشمالية لحضور المباراة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز