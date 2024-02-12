رغم السعي لتجديد عقد اللاعب.. ليفربول يوجه صدمة لمحمد صلاح

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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يسعى مسؤولو نادي ليفربول، لتمديد عقد محمد صلاح قائد منتخب مصر ونجم الريدز، الذي ينتهي في صيف 2025، وهو العقد الذي وقع عليه في 2022، براتب جعله الأغلى في تاريخ النادي الإنجليزي.

وكان نادي الاتحاد السعودي، قريبًا من خطف محمد صلاح وضمه إلى صفوفه الصيف الماضي، إلا أن الأمور توقفت في المرحلة الأخيرة بعدما رفضت إدارة ليفربول التفريط في اللاعب، بتوصية من يورغن كلوب مدرب النادي الإنجليزي.

وبحسب إذاعة "teamtalk"، فإن ليفربول يعمل على تمديد عقود ثلاثي الفريق، ترنت ألكساندر-أرنولد، وفيرجيل فان ديك، ومحمد صلاح، وأكدت الإذاعة أن مسؤولي ليفربول يسعوا لحسم تجديد محمد صلاح مبكرًا خوفًا من الأندية السعودية التي من المتوقع أن تجدد المفاوضات معه مرة أخرى.

وكشفت الإذاعة عن تفصيلة ستكون بمثابة الصدمة لمحمد صلاح، وهي أن إدارة ليفربول ستمنح أرنولد العقد المالي الأكبر، ما لن تفعله مع صلاح وفان ديك، خاصة أن الثنائي تخطى عمر الثلاثين.

وغاب صلاح عن ليفربول في 8 مباريات حتى الآن بجميع المسابقات، منذ التحاقه بمعسكر منتخب مصر قبل انطلاق بطولة كأس أمم إفريقيا، وسبق وأعلن اتحاد الكرة المصري إصابة صلاح بشد في العضلة الخلفية تعرض لها خلال مشاركته في مباراة غانا بدور المجموعات.

وكان من المتوقع أن يعود صلاح إلى معسكر منتخب بلاده مرة أخرى حال أكمل الفراعنة مشوارهم في البطولة، لكن رفقاء النجم المصري غادروا من دور الـ 16 على يد الكونغو الديمقراطية.

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