من ريبيري وموليكا إلى مبابي.. 5 نجوم مفاوضاتهم مع الأندية ولادة متعثرة

المصدر: دبي - زياد فؤاد

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منذ بدء تنظيم عملية سوق الانتقالات وقصرها على فترتين صيفية وشتوية، هناك لاعبون ظلوا يملأون ساحة أخبار الانتقالات، وارتبطت أسماؤهم بأندية لسنوات، دون أن يتحقق الانتقال في بعض الأحيان، وفي أحيان أخرى تحقق بعد سنين طويلة، وربما قبل اعتزال اللاعب بسنوات قليلة.

وفي السطور التالية، أسماء للاعبين ظلوا شركاء أساسيين في كل سوق انتقالات بقرب انتقالهم لأندية بعينها، حتى باتت عملية انتقالهم ولادة متعثرة، تحقق بعضها بشق الأنفس، والبعض الآخر لم يكتب له الولادة..

1- مبابي إلى ريال مدريد

منذ عام 2018 واسم اللاعب الفرنسي كليان مبابي يتردد في الأوساط الرياضية كصفقة محتملة، بل وقريبة من الانتقال إلى ريال مدريد الإسباني، وفي كل مرة تخرج الصحافة العالمية قرب سوق الانتقالات سواء الصيفية أو الشتوية لتؤكد أن اللاعب أصبح على أعتاب ترك باريس سان جيرمان الفرنسي للعب مع ريال مدريد، وهو ما لم يتحقق بعد، وربما لن يتحقق في ظل المبالغ الضخمة التي يطالب بها سان جيرمان، أو في ظل العجز المالي لأندية الدوري الإسباني.

2- فرانك ريبيري إلى ريال مدريد

ريال مدريد دائماً كان مهتماً باللاعب الفرنسي فرانك ريبيري، لاعب بايرن ميونخ السابق، وفي أوج تألق النجم الفرنسي، كان اسمه دائم التردد في سوق الانتقالات أنه صفقة محتملة للفريق الملكي، وزاد البعض من بهارات الأمر بأن جعلوه هدفاً لبرشلونة أيضاً، وهو ما لم يحدث واعتزل اللاعب كرة القدم دون أن تتحقق الصفقة التي ظلت في الصحافة العالمية في كل سوق انتقالات، حتى خفت نجم ريبيري تاركاً بايرن ميونخ ليلعب في فيورنتينا الإيطالي، ثم ساليرنيتانا الإيطالي أيضاً، قبل أن يعتزل اللعب في 2022، دون أن ينتقل إلى ريال مدريد.

3- ليفاندوفسكي إلى برشلونة

منذ أن سطع نجم اللاعب البولندي ليفاندوفسكي مع بوروسيا دورتموند الألماني، وهو محط أنظار العالم كمهاجم عتيد، وفي كل موسم انتقالات يتردد كلام عن مفاوضات بين برشلونة الإسباني والنجم البولندي، وانتقل اللاعب من بوروسيا دورتموند إلى بايرن ميونخ الألماني أيضاً، وهناك ظل أمر انتقاله إلى برشلونة الإسباني علكة كل موسم انتقالات، التي تلوكها الصحافة الأوروبية، وبعد أن خفتت أخبار انتقاله إلى النادي الكتالوني، عقب تخطيه الثلاثين من عمره، وقبل اعتزاله الكرة، تحققت الأقاويل في نهاية مسيرته بالانتقال إلى برشلونة، ولكنه هناك لم يجد المناخ الملائم للاستمرار في التألق، ولا عمره الذي تجاوز 35 عاماً سمح له بالاستمرار في التألق مع النادي الذي ظل يتفاوض معه طوال 10 سنوات.

4- أحمد عيد عبد الملك والزمالك

لأكثر من 10 سنوات ظل اسم اللاعب المصري أحمد عيد عبد الملك يتردد في سوق الانتقالات المصرية باقتراب انتقاله إلى نادي الزمالك، قادماً من نادي حرس الحدود، ومنذ أن كان ناشئاً في الزمالك، ثم أصبح ناضجاً ولعب لغزل المحلة وأسوان ثم طلائع الجيش، وكل عام لا يخلو من خبر اقتراب عودته إلى الزمالك، ودعم ذلك الأمر كونه من محبي نادي الزمالك ومن أبنائه، حتى تجاوز الثلاثين من عمره، واسمه لا يزال في سوق الانتقالات بقربه من القلعة البيضاء، لينتقل في نهاية الفيلم إلى الزمالك، ويستمر لعامين فقط قبل انتقاله على سبيل الإعارة لأهلي بني غازي الليبي، ثم إلى طلائع الجيش والمصري ووادي دجلة، قبل اعتزاله اللعب في نادي الجونة.

5- موليكا والأهلي المصري

منذ عام 2017 وكل نصف موسم تنتشر في الصحف المصرية أنباء عن مفاوضات الأهلي مع اللاعب النيجيري جاكسون موليكا، اللاعب الذي كان ناشئاً في مازيمبي الكونغولي، أصبح صبياً وانتقل إلى ستاندر لييغ البلجيكي في 2020، والأهلي لا يزال في مفاوضات معه، وانتقل على سبيل الإعارة إلى قاسم باشا التركي، والأهلي مستمر في التفاوض معه، وأصبح أحد هدافي بيشكتاش التركي العام قبل الماضي، والأهلي لا يزال في مفاوضات معه، وفي كل نصف موسم يتردد فيه حاجة الأهلي لمهاجم، تخرج الصحافة المصرية بأنباء عن مفاوضات لبطل الدوري المصري مع اللاعب النيجيري، دون أن يتحقق انتقاله إلى الفريق المصري.

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