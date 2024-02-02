قواعد اللعب المالي النظيف تحرم بنزيما من الدوري الإنجليزي

المصدر: البيان

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اختتمت سوق الانتقالات الشتوية أحداثها دون وصول أي عروض حقيقية لكريم بنزيما، مهاجم اتحاد جدة السعودي.

وأثار بنزيما جدلًا بالغًا في الفترة الماضية حينما تأخر بواقع 17 يومًا في العودة من إجازته في موريشيوس، والانخراط في التدريبات الجماعية لفريقه، مما حفّز الأقاويل برحيله عن اتحاد جدة السعودي.

وارتبط اسم بنزيما اللاعب جزائري الأصول بعدة أنديةٍ أوروبيةٍ كبرى، مثل ليون الفرنسي ناديه السابق، وتشيلسي وأرسنال ومانشستر يونايتد الإنجليزية، وتعثّرت مساعي ليون المبدئية لاستعادة بنزيما، إذ تبيّن للهدّاف بأنه سيضطر إلى التنازل عن نسبةٍ ليست بالقليلة من راتبه الحالي الضخم.

أما تشيلسي، فكان متخوفًا بدوره من اختراق قواعد اللعب المالي النظيف، والتعرّض لعقوبة خصم النقاط، بحسب ما كتب موقع "فوتبول لندن" البريطانية، ويعتقد بعض الخبراء بأن مانشستر يونايتد لم يكن ليتحرك فعليًا لضم نجمٍ بحجم وقيمة بنزيما خلال سوق الانتقالات الشتوية، حتى في ظل حاجته لتعويض آنتوني مارسيال.

وتقول صحيفة "ديلي ميل" البريطانية بأنه بينما درّس ليون إمكانية التعاقد مع بنزيما، فإن ابن الـ 36 عامًا لم يتلقَ أي عروض حقيقية من الدوري الإنجليزي الممتاز.

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