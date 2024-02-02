إهانة بالغة وعقوبة منتظرة.. حركة الشفاه تورط بيلينغهام

المصدر: البيان

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قرأ بعض متابعي مباراة الجولة الـ 20 من الدوري الإسباني، حركة شفاه جود بيلينغهام نجم ريال مدريد، المُتهم بإهانة ميسون جرينوود نجم خيتافي.

وكان بيلينغهام قد قام بالتحامٍ ضد جرينوود على مقربةٍ من خط الملعب، خلال المباراة التي انتهت بانتصار ريال مدريد بهدفين نظيفين، وأثناء لحظة خروج الكرة من أرضية الملعب، رصدت كاميرات النقل التلفزيوني تفوّه بيلينغهام بشيءٍ نحو اللاعب المُعار من مانشستر يونايتد الإنجليزي.

ويزعم عددٌ من محبي كرة القدم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بأنهم لاحظوا من خلال حركة الشفاه تفوّه بيلينغهام بكلمة "مُغتصب" باللغة الإنجليزية، ولم تستبعد صحيفة "سبورت" الإسبانية بدورها أن يكون نجم ريال مدريد قد وصف خصمه بـ"المُغتصب"، دون أن تؤكد على ذلك.

واكتفت "سبورت" بوصف الإهانة التي تعرّض لها جرينوود خلال المباراة بـ "البالغة"، وتشير هذه الكلمة إلى قضيةٍ ارتبطت بجرينوود في 2022، حيث أُوقف عن المشاركة مع مانشستر يونايتد على خلفية اتهامه بالاعتداء الجسدي على صديقته واغتصابها.

وذكرت التقارير بأن نادي خيتافي أصر على إيراد الإهانة التي تفوّه بها بيلينغهام إلى جرينوود ضمن التقرير الرسمي لحكم المباراة، وفي حال إثبات تفوّه بيلينجهام بالكلمة المهينة ضد جرينوود، فإن لاعب خط الوسط قد يجد نفسه أمام عقوبةٍ من لجنة الانضباط في الاتحاد الإسباني لكرة القدم.

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