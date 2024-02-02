هدف ماينو يقود مانشستر يونايتد لفوز مثير على ولفرهامبتون

المصدر: رويترز

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سجل ماركوس راشفورد هدف التقدم، وأضاف كوبي ماينو هدفاً رائعاً في الوقت القاتل، ليحقق مانشستر يونايتد فوزاً مثيرا 4-3 على مضيفه ولفرهامبتون واندرارز أمس، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وبعد استبعاده من فوز مانشستر يونايتد على نيوبورت كاونتي 4-2 بقرار من المدرب إريك تن هاج، حقق راشفورد عودة بارزة، وافتتح التسجيل للفريق بعد خمس دقائق من بداية المباراة أمام ولفرهامبتون، كما ساعد لوك شو في تهيئة الكرة لراسموس هويلوند ليضيف ثاني أهداف الفريق في الدقيقة 22.

ورد ولفرهامبتون بهدف سجله البديل بابلو سارابيا من ركلة جزاء في الدقيقة 71، لكن سكوت مكتوميناي أضاف الهدف الثالث لمانشستر في الدقيقة 75 بعد قليل من مشاركته من مقعد البدلاء.

وفي الدقيقة 85، سجل ماكس كيلمان الهدف الثاني لولفرهامبتون، ثم أضاف زميله بيدرو نيتو هدف التعادل في الوقت المحتسب بدل الضائع، لكن ماينو خطف هدف الفوز لمانشستر يونايتد في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع.

وصعد مانشستر إلى المركز السابع رافعاً رصيده إلى 35 نقطة بينما تجمد رصيد ولفرهامبتون عند 29 نقطة في المركز 11.

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