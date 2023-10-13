كأس أفريقيا.. دروجبا يصف مجموعة كوت ديفوار بـ"التحدي المثير" وحكيمي يرحب بالقرعة

المصدر: وام

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وصف نجم كرة القدم الإيفواري السابق ديدييه دروجبا المجموعة الصعبة لمنتخب بلاده في بطولة كأس الأمم الأفريقية القادمة بـ"التحدي المثير" مؤكدا أن الفريق قادر على اجتيازها في بداية مسيرته بالبطولة.

وتستضيف كوت ديفوار فعاليات النسخة القادمة من كأس الأمم الأفريقية، من 13 يناير إلى 11 فبراير 2024، بمشاركة 24 منتخبا، تم توزيعهم على 6 مجموعات من خلال القرعة، التي أجريت مساء أمس الخميس بمدينة أبيدجان.

وأسفرت القرعة عن وقوع المنتخب الإيفواري، على رأس المجموعة الأولى، بصفته ممثل البلد المضيف، وتضم معه المجموعة منتخبات نيجيريا وغينيا بيساو وغينيا الاستوائية.

وقال دروجبا نجم تشيلسي الإنجليزي سابقا، والهداف التاريخي للمنتخب الإيفواري، إن المواجهة مع المنتخب النيجيري في هذه المجموعة ستكون مثيرة " إنها مجموعة صعبة للغاية..المنتخب النيجيري من الفرق المرشحة للقب بالفعل، ومواجهته في مجموعتنا يمثل تحديا مثيرا، ولكننا نستطيع اجتياز هذا التحدي. هذا هو جمال بطولة كأس الأمم الأفريقية. نحن على استعداد للمواجهة ولهذا الاختبار الصعب".

وقال أشرف حكيمي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي والمنتخب المغربي إن منتخب بلاده سيبذل قصارى جهده من أجل الفوز باللقب القاري من خلال هذه النسخة بعدما وضعته القرعة في مجموعة جيدة بالدور الأول للبطولة.

ويخوض المنتخب المغربي فعاليات الدور الأول للبطولة ضمن المجموعة السادسة، التي تضم معه منتخبات الكونغو الديمقراطية وتنزانيا وزامبيا.

وقال حكيمي: "لدينا فريق جيد، ونخوض البطولة ضمن مجموعة جيدة، وسنبذل قصارى جهدنا في البطولة مثلما كان الحال في كأس العالم".

وكان المنتخب المغربي قدم عروضا مميزة في مونديال 2022 وبلغ الدور نصف النهائي للبطولة ليصبح أول منتخب عربي وأفريقي يصل لهذه المرحلة في المونديال.

وفي المقابل، أكد ساديو ماني مهاجم المنتخب السنغالي أن القرعة أوقعت فريقه في مجموعة صعبة للغاية هي المجموعة الثالثة مع منتخبات الكاميرون وغينيا وجامبيا.

وقال ماني: "بالفعل، مجموعة صعبة للغاية. مواجهة المنتخب الكاميروني ستكون في غاية الصعوبة ولكننا سنبذل كل ما بوسعنا لاجتياز هذه المجموعة".

ويتطلع المنتخب السنغالي إلى بداية قوية في رحلة الدفاع عن اللقب، الذي أحرزه للمرة الأولى في التاريخ من خلال الفوز على نظيره المصري بركلات الترجيح في نهائي النسخة الماضية.

وكانت القرعة أسفرت أيضا أمس عن وقوع المنتخب المصري على رأس المجموعة الثانية، التي تضم معه منتخبات غانا وكيب فيردي (الرأس الأخضر) وموزمبيق، وتضم المجموعة الرابعة منتخبات الجزائر وبوركينا فاسو وموريتانيا وأنجولا، وتضم المجموعة الخامسة منتخبات تونس ومالي وجنوب أفريقيا وناميبيا.

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