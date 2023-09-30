ليفركوزن ينفرد بالصدارة وبايرن ميونيخ يعود من بعيد وينتزع التعادل من لايبزيغ في الدوري الألماني

المصدر: أ ف ب

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انفرد باير ليفركوزن بالصدارة بفوزه الكبير على مضيفه ماينتس بثلاثية نظيفة مستفيدا من تعثر شريكه السابق بايرن ميونيخ حامل القب أمام مضيفه لايبزيغ 2-2 السبت في المرحلة السادسة من الدوري الالماني لكرة القدم.

وعزز باير ليفركوزن موقعه في الصدارة برصيد 16 نقطة بفارق نقطة واحدة امام شتوتغارت الفائز على مضيفه كولن 2-0، فيما تراجع بايرن ميونيخ الى المركز الثالث برصيد 14 نقطة بفارق الاهداف امام بوروسيا دورتموند الفائز على مضيفه هوفنهايم 3-1 الجمعة في افتتاح المرحلة.

وتراجع لايبزيغ الى المركز الخامس برصيد 13 نقطة.

في المباراة الاولى، سجّل الهولندي سيب فان دن بيرغ (18 خطأ في مرماه)، الاسباني أليكس غريمالدو (59) ويوناس هوفمان (65) اهداف باير ليفركوزن الذي استعد جيدا لرحلته الى النروج لمواجهة مولده في الجولة الثانية من دور المجموعات لمسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ".



وحافظ باير ليفركوزن على سجله الخالي من الخسارة حيث حقّق خمسة انتصارات مقابل تعادل واحد، مواصلاً بروزه تحت قيادة مدربه الدولي الاسباني السابق تشابي ألونسو.

- بايرن يعود من بعيد -

وفي الثانية، عاد بايرن ميونيخ من بعيد وقلب تخلفه امام مضيفه لايبزيغ بهدفين نظيفين الى تعادل ثمين 2-2.

وكانت المواجهة الثانية بين الفريقين هذا الموسم بعد الاولى في الكأس السوبر في 12 آب/أغسطس الماضي والتي حسمها لايبزيغ بثلاثية نظيفة.

وهي المباراة الرابعة تواليا التي يفشل فيها النادي البافاري في الفوز على لايبزيغ بعدما تعادلا 1-1 في ذهاب الموسم الماضي في كانون الثاني/يناير مطلع العام الحالي.

وجاءت قمة لايبزيغ وبايرن ميونيخ قبل خوضهما الجولة الثانية من دور المجموعات لمسابقة دوري ابطال اوروبا حيث يستضيف الاول مانشستر سيتي الانكليزي الأربعاء، ويحل الثاني ضيفا على كوبنهاغن الدنماركي الثلاثاء.

وفاجأ لايبزيغ ثالث الموسم الماضي، حامل اللقب، بهدفين سريعين عبر البلجيكي إيكوما لوا اوبيندا (20) والفرنسي كاستيلو لوكيبا (26)، قبل ان يردّ النادي البافاري بهدفين المهاجم الانكليزي هاين كاين (57 من ركلة جزاء) ولوروا سانيه (70)

وكاد بايرن ان يتقدم مبكرا عبر جمال موسيالا بتسديدة اثر تمريرة من كاين (3).

ودفع النادي البافاري الثمن غاليا عندما افتتح اوبيندا التسجيل لاصحاب الارض بعدما ارتدت كرته من المدافع الكوري الجنوبي مين-جاي كيم (20).

وضاعف لايبزيغ تقدمه بعد ست دقائق عبر لوكيبا اثر تسديدة من داخل المنطقة (26).

وانتفض بايرن بقوة في الشوط الثاني، ونجح في تقليص الفارق عبر كاين من ركلة الجزاء اثر لمسة يد على المدافع بنيامان هينريش (57).

وهو الهدف الثامن لكاين احرز هدفه الثامن في الدوري فعزز موقعه في المركز الثاني على لائحة الهدافين بفارق هدفين خلف مهاجم شتوتغارت الدولي الغيني سيرهو غيراسي.

وعادل الدولي سانيه النتيجة اثر تمريرة من موسيالا خلف الدفاع فانطلق وسددها من حافة المنطقة في الزاوية البعيدة (70).

وأهدر الدولي الكاميروني إريك ماكسيم تشوبو-موتينغ فرصة تسجيل هدف الفوز للنادي البافري برأسية من مسافة قريبة بين يدي حارس مرمى لايبزيغ يانيس بلاشفيخ (90+4).

وحذا حذوه مهاجم لايبزيغ السلوفيني بنجامان سيسكو من انفراد فطن له حارس بايرن سفين أولريخ وخرج من مرماه مبعدا الكرة في الوقت المناسب (90+5).

وواصل شتوتغارت صحوته وارتقى الى المركز الثاني عقب فوزه على مضيفه كولن بثنائية للبديل دينيتس أونداف (68 و88).

وهو الفوز الرابع تواليا لشتوتغارت الذي أفلت الموسم الماضي من الهبوط بعدما حسم مباراتي ملحق البقاء، والخامس هذا الموسم فرفع رصيده الى 15 نقطة، فيما مني كولن اذي يعيش أسوأ فتراته، بخسارته الثالثة تواليا والخامسة هذا الموسم فتراجع الى المركز السادس عشر برصيد نقطة واحدة.

وانتزع فولفسبورغ، سابع الترتيب، فوزًا ثمينًا من أينتراخت فرانكفورت الثامن بثنائية نظيفة على ارضه في "فولكسفاغن أرينا" سجلها المهاجم الدنماركي يوناس ويند في الدقيقتين 31 و84.

ولعب أينتراخت فرانكفورت بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 59 اثر طرد صانع العابه الدولي السابق ماريو غوتسه لتلقيه الانذار الثاني.

وواصل أونيون برلين، رابع الموسم الماضي، انتكاسته ومُني بخسارة رابعة توالياً وكانت أمام هايدنهايم الصاعد حديثًا بهدف وحيد سجله يان-نيكلاس بيستيه (59).

ويحتل أونيون برلين الذي يخوض هذا الموسم غمار دوري الابطال، المركز الحادي عشر بست نقاط، خلف هايدنهايم الذي تقدم الى المركز التاسع بسبع نقاط.

وحقّق بوروسيا مونشنغلادباخ فوزه الاول هذا الموسم بعد تخطيه مضيفه بوخوم 3-1.

وسجّل اهداف مونشنغلادباخ فلوريان نويهاوس (27) والفرنسي الحسان بليا (37 و45+3)، مقابل هدف وحيد لبوخوم سجله الفرنسي الآخر أنتوني لوسيا (68).

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