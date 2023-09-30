ريال مدريد يعبر جيرونا بثلاثية ويسترد صدارة الدوري الإسباني

المصدر: د ب أ

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استعاد ريال مدريد صدارة الدوري الإسباني لكرة القدم من برشلونة بفضل فوزه على مضيفه جيرونا 3 /صفر اليوم السبت في المرحلة الثامنة.

وحسم النادي الملكي الفوز في الشوط الأول، حيث أنهاه متقدما بهدفين حملا توقيع خوسيلو والفرنسي أوريلين تشواميني في الدقيقتين 17 و21.

وفي الشوط الثاني أكد الإنجليزي الشاب جود بيلينجهام فوز الريال بتسجيله الهدف الثالث في الدقيقة 72.

ورفع ريال مدريد رصيده في الصدارة إلى 21 نقطة بفارق نقطة واحدة عن برشلونة الوصيف والذي تغلب على ضيفه إشبيلية بهدف دون رد أمس الجمعة، وبفارق نقطتين عن جيرونا صاحب المركز الثالث.

وبادر جيرونا بتهديد مرمى الريال في الدقيقة الثالثة عبر ضربة رأس قوية من جانب يانجيل هيريرا من داخل منطقة الجزاء، لكن الكرة مرت أعلى العارضة.

وكان جيرونا هو الفريق الأفضل في أول ربع ساعة من المباراة وسط تراجع ملحوظ من جانب لاعبي الريال.

وعلى عكس سير اللعب تقدم خوسيلو بهدف للنادي الملكي في الدقيقة 17 بعدما تلقى تمريرة رائعة من الإنجليزي الشاب جود بيلنجهام وقابلها خوسيلو بتسديدة من على حدود منطقة الست ياردات إلى داخل الشباك.

وأكد ريال مدريد تفوقه بتسجيل الهدف الثاني بعد أربع دقائق فقط عن طريق تشواميني بعد ضربة ركنية نفذها الألماني توني كروس وقابلها تشواميني برأسه في الشباك.

وكان بمقدور بيلينجهام أن يحرز الهدف الثالث لريال مدريد في الدقيقة 28 بعدما انفرد تماما بمرمى جيرونا لكن الحارس باولو جادزانيجا تصدى له ببراعة.

وأنقذ جادزانيجا مرمى جيرونا من هدف ثالث محقق في الثواني الأخيرة للشوط الأول وتصدى ببراعة لتسديدة صاروخية أطلقها توني كروس.

وبعد مضي خمس دقائق من بداية الشوط الثاني كاد ديفيد لوبيز أن يرد بهدف لجيرونا عبر ضربة رأس قوية لكن كيبا حارس الريال وقف له بالمرصاد.

وجاءت الدقيقة 72 لتشهد الهدف الثالث لريال مدريد عن طريق بيلنجهام الذي تلقى تمريرة من خوسيلو داخل منطقة الجزاء ليسدد كرة قوية سكنت منتصف المرمى.

وفي الوقت بدل الضائع للمباراة استعان الحكم بتقنية الفيديو (فار) قبل أن يشهر البطاقة الحمراء في وجه ناتشو لاعب الريال بسبب الخشونة مع لاعب الفريق المنافس.

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