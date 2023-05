محمد صلاح معبراً عن حزنه: أنا محطم تماماً

ت + ت - الحجم الطبيعي

أثار غياب نادي ليفربول الإنجليزي عن منافسات دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل مشاعر الحزن والإحباط لدى النجم المصري محمد صلاح هداف الفريق.

وقال النجم الكبير في تغريدة تقطر حزناً وألماً على حسابه في تويتر "أنا محطم تماما. لا يوجد أي عذر على الإطلاق لهذا. كان لدينا كل ما نحتاجه للوصول إلى دوري أبطال أوروبا العام المقبل وفشلنا. نحن ليفربول والتأهل للمنافسة هو الحد الأدنى. أنا آسف ولكن من السابق لآوانه نشر مشاركة إيجابية أو متفائلة. نحن نخذل أنفسنا وخذلناكم".

وكان مانشستر يونايتد آخر أندية الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، المتأهلة لبطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل بعد تحقيقه انتصارا كاسحا 4 / 1 على ضيفه تشيلسي، في مباراة مؤجلة من المرحلة الـ32.

وضمن مانشستر يونايتد تواجده ضمن فرق المربع الذهبي بالدوري الإنجليزي هذا الموسم، الصاعدة لدوري الأبطال، بعدما رفع رصيده إلى 72 نقطة في المركز الثالث.

I’m totally devastated. There’s absolutely no excuse for this. We had everything we needed to make it to next year’s Champions League and we failed. We are Liverpool and qualifying to the competition is the bare minimum. I am sorry but it’s too soon for an uplifting or optimistic… pic.twitter.com/qZmA9WsueM