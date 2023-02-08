لعنة الإصابات تطارد ريال مدريد.. أسينسيو يغيب عن مباراة الأهلي

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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تعرض الإسباني ماركو أسينسيو لاعب ريال مدريد، للإصابة قبل ساعات قليلة من مباراة الميرنغي أمام الأهلي المصري.

ويلتقي ريال مدريد مع الأهلي على ملعب مولاي عبدالله بالمغرب، في نصف نهائي كأس العالم للأندية، مساء اليوم الأربعاء في تمام الحادية عشرة مساءً بتوقيت الإمارات.

ووفقاً لإذاعة "كادينا سير" الإسبانية، فإن أسينسيو تعرض لإصابة عضلية في القدم، وبالتالي سيغيب عن المشاركة في مباراة الأهلي.

ويعاني ريال مدريد من عدة إصابات قبل بدء مشواره في بطولة كأس العالم للأندية وضعته في ورطة، يأتي على رأسها كريم بنزيما، وإيدير ميليتاو، بالإضافة وإدين هازارد وتيبو كورتوا.

يذكر أن الفائز من مباراة ريال مدريد والأهلي، سيواجه فريق الهلال السعودي في نهائي كأس العالم للأندية، بعدما انتصر الأخير على فلامنجو البرازيلي في الدور نصف النهائي.

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