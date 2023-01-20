غانا تقلب الطاولة على السودان وتقترب من ربع نهائي "الشان"

المصدر: د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

قلب منتخب غانا تأخره بهدف إلى فوز 3/1 على نظيره المنتخب السوداني في المباراة التي جمعتهما مساء الخميس، على ملعب الشهيد "محمد حملاوي" بمدينة قسنطينة، ضمن الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثالثة ببطولة إفريقيا للاعبين المحليين (الشان) المقامة بالجزائر.

رفعت غانا رصيدها إلى 3 نقاط لتتقدم بفارق الأهداف عن مدغشقر التي هزمتها في الجولة الأولى بهدف دون رد، فيما يتذيل السودان المجموعة بلا رصيد.

وستكون المباراة الأخيرة عن هذه المجموعة بين السودان ومدغشقر حاسمة لتحديد المنتخبين المتأهلين عن هذه المجموعة لدور الثمانية.

وتقدم نوح الجزولي، للسودان في الدقيقة 31، لكن المدافع كونادو يادوم، أدرك التعادل لغانا في الدقيقة 45+3، لينتهي الشوط الأول على وقع التعادل رغم السيطرة الواضحة لـ" صقور الجديان" الذي أضاع لاعبوه العديد من الفرص السانحة.

وفي الشوط الثاني، أظهر المنتخب الغاني وجها مغايرا، واستطاع أن يقلب الأمور لصالحه، لينجح دانيال بارنييه، في تسجيل الهدف الثاني من ركلة جزاء عند الدقيقة 64، وأحرز نفس اللعب هدفا في الدقيقة 82، لكن الحكم ألغاه بداعي التسلل.

وبعدما أهدر مهاجمو منتخب السودان أكثر من فرصة لتعديل النتيجة، حسم البديل سيدو سوراج، المباراة بتسجيله الهدف الثالث لـ" النجوم السوداء" في الدقيقة 90+8.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز