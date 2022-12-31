أبرزهم لوكاكو وراشفورد والنصيري.. نجوم فقدوا كثيرا من قيمتهم السوقية في 2022

المصدر: وام

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رغم الإمكانيات التي يتمتع بها والمستويات التي قدمها في فترات سابقة جاء إخفاق المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو مع تشيلسي في الموسم الماضي ليجعله أكبر الخاسرين في 2022 على مستوى القيمة السوقية للاعبين.

وأوضح موقع "ترانسفير ماركت" العالمي لإحصائيات وأرقام اللاعبين والأندية أن لوكاكو كان أكثر الخاسرين على مستوى القيمة السوقية هذا العام.

وكان اللاعب قدم موسمين متميزين للغاية مع انتر ميلان الإيطالي من 2019 إلى 2021 ما دفع تشيلسي الإنجليزي إلى التعاقد معه في صيف 2021 ، ولكنه لم يقدم نفس المستوى مع تشيلسي حيث أحرز 15 هدفا في 44 مباراة خاضها مع الفريق في مختلف البطولات.

ودفع هذا المستوى نادي تشيلسي إلى الموافقة على إعارة اللاعب لناديه السابق انتر ميلان، ولكن الإصابة أفسدت بداية الموسم على اللاعب مع انتر ليواصل لوكاكو التراجع على مستوى القيمة السوقية.

وأشار تقرير "ترانسفير ماركت" إلى أن لوكاكو خسر 45 مليون يورو من قيمته السوقية لتصبح قيمته الحالية 55 مليون يورو.

ويأتي في المركز الثاني بالقائمة المدافع الهولندي ستيفان دي فري لاعب انتر ميلان الإيطالي، والذي فقد 30 مليون يورو من قيمته السوقية لتهبط قيمته السوقية إلى 15 مليون يورو فقط.

وفقد المهاجم الإنجليزي الدولي ماركوس راشفورد نفس القدر من قيمته السوقية لتصل قيمته الحالية إلى 55 مليون يورو ولكن راشفورد بدأ مؤخرا في استعادة مستواه مع مانشستر يونايتد الإنجليزي ويستطيع استعادة الكثير من قيمته السوقية في الشهور المقبلة حال الاستمرار على نفس المستوى.

واحتل المغربي الدولي يوسف النصيري مهاجم أشبيلية الإسباني المركز الرابع في القائمة بعدما فقد 25 مليون يورو من قيمته السوقية في 2022 لتهبط قيمته الحالية إلى 15 مليون يورو، ويليه الهولندي الدولي ممفيس ديباي مهاجم برشلونة الإسباني الذي فقد نفس القدر من قيمته السوقية لتهبط قيمته الحالية إلى 20 مليون يورو.

كما فقد الفرنسي الدولي أنطوان جريزمان نجم أتلتيكو مدريد الإسباني 25 مليون يورو هي نصف قيمته السوقية، وتراجعت القيمة السوقية للمهاجم الألماني تيمو فيرنر أيضا من 50 إلى 25 مليون يورو.

تجدر الإشارة إلى أن القائمة شملت أيضا العديد من الأسماء الكبيرة التي فقدت قدرا كبيرا من قيمتها السوقية في 2022 مثل المدافع الفرنسي رافاييل فاران وماركوس يورنتي لاعب أتلتيكو مدريد وجادون سانشو مهاجم مانشستر يونايتد.

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