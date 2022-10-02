أول تصريح لميار شريف بعد التتويج في بارما ودخولها التاريخ

المصدر: رويترز

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اكتفى جمهور التنس في مصر بدور المتفرج خلال تاريخ اللعبة البيضاء دون مشاهدة نجاح لاعب أو لاعبة من البلاد في اختراق الصفوف الأمامية على المستوى الدولي، حتى برز في السنوات الأخيرة اسم ميار شريف التي كسرت القاعدة وأصبحت أول مصرية تحقق لقبا في بطولات المحترفات اليوم السبت.

وفازت ميار (26 عاما) على اليونانية ماريا ساكاري المصنفة السابعة عالميا لتحرز لقب بطولة بارما المفتوحة ذات 250 نقطة، وتدخل التاريخ.

وواصلت ميار تطورها بعد اقتحام قائمة أعلى 50 مصنفة على العالم في وقت سابق، وبعد الوصول للدور الثاني في بطولتي فرنسا وأستراليا المفتوحة في انجاز لا سابق له لمصر.

وربما تعاملت ميار بجدية أكبر بعد تعليق متكرر للتونسية أنس جابر، المصنفة الثانية عالميا، التي قالت قبل أسابيع إنها تريد إلهام الكثير من اللاعبات في الدول العربية وأفريقيا للمنافسة دوليا في التنس.

وقالت ميار في وقت سابق إن صديقتها أنس، أول عربية وأفريقية تتأهل لنهائي بالبطولات الأربع الكبرى في ويمبلدون وأمريكا المفتوحة هذا العام، "مصدر إلهام دائما" ولا تبخل عليها بالنصائح أو بالدعم.

وأدركت ميار أن تتويجها في المدينة الإيطالية اليوم ليس إنجازا فرديا بل تحتفل به مصر.

وقالت المصنفة 74 على العالم حاليا بعد أول انتصار لها على لاعبة من أعلى عشر مصنفات "هذا يعني الكثير لبلادي وللمواطنين هناك ولعائلتي".

وكان مذاق التتويج أكثر حلاوة بعد أن انتصرت ميار في مباراتي قبل النهائي والنهائي في نفس اليوم.

وتأجلت مباراتها أمام آنا بوجدان أمس الجمعة بسبب الأمطار لتضطر للعب صباح اليوم السبت، واحتاجت إلى ثلاث ساعات تقريبا للفوز 6-4 و3-6 و6-4 لتحجز مقعدها في النهائي أمام ساكاري المصنفة الأولى بالبطولة، ثم ظفرت باللقب بفوزها 7-5 و6-3.

وأضافت "بعد كل الجهد الشاق والمعاناة الذهنية في الأسابيع الأخيرة أنا سعيدة ومتحمسة، هذا لم يكن متوقعا على الإطلاق.

"أنا منهكة، اليوم كان صعبا جدا بالنسبة لي، قضيت ساعات كثيرة في الملعب، تعين عليّ الاجتهاد كثيرا".

وتابعت "المباراة الأولى كانت صعبة عاطفيا وذهنيا، كان هناك الكثير من الضغط، لكن بعد الفوز نلت ثقة كبيرة ونجحت في استغلال ذلك في المباراة التالية".

ووجه حساب اتحاد اللاعبات المحترفات تهنئة لميار عبر تويتر قائلا "أول انتصار على لاعبة من العشر الأوليات، أول لقب بمسيرتها، يا لها من لحظة لميار شريف".

كما أشادت ساكاري باللاعبة المصرية بعد "بطولة مذهلة"، وقالت "أنا واثقة من أن الجميع في بلادك يفتخرون بما حققتيه".

ويجب أن تعتبر ميار هذا اللقب نقطة انطلاق لتحقيق نتائج أفضل في البطولات الأربع الكبرى في 2023 والسير على نهج أنس.

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