إغلاق باب الترشح لرئاسة الاتحاد الآسيوي يمهد لإعادة انتخاب بن ابراهيم بالتزكية

المصدر: أ ف ب

ت + ت - الحجم الطبيعي

أغلق السبت باب الترشح لمنصب رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بطلب وحيد تقدم به الرئيس الحالي البحريني سلمان بن ابراهيم آل خليفة، ما يمهد لاعادة انتخابه بالتزكية لولاية ثالثة، حسب ما كشف مصدر آسيوي رسمي لوكالة فرانس برس.

وأشار المصدر إلى أن رسائل التأييد الخطية للشيخ البحريني "ارتفعت إلى 47 اتحاداً وطنياً من أصل 47 منضوين تحت لواء الاتحاد القاري، في مؤشر صريح لإعادة انتخابه بالتزكية لولاية جديدة".

وفيما من المقرر إقامة الانتخابات مطلع فبراير 2023، أغلق باب تسمية المرشحين "في موعد لا يتجاوز أربعة أشهر قبل تاريخ انعقاد الجمعية العمومية"، حسب نظام الترشح لمنصب رئيس الاتحاد.

وكان بن ابراهيم (57 عاماً) أعلن في 18 مايو الماضي عزمه الترشح لولاية ثالثة بعد انتخابه بالتزكية في 2019.

قال "كما تعلمون، فإن ولايتي الثانية كرئيس للاتحاد الآسيوي لكرة القدم بدأت عام 2019، وهي تنتهي العام المقبل 2023، وأود إعلامكم اليوم أني سأترشح من أجل إعادة الانتخاب خلال اجتماع الجمعية العمومية الذي سيعقد في البحرين مطلع شهر فبراير (شباط) 2023".

انتخب بن ابراهيم في 2013 رئيسا للاتحاد الآسيوي لاكمال العامين المتبقين من ولاية الرئيس السابق القطري محمد بن همام، الموقوف مدى الحياة عن مزاولة أي نشاط كروي بسبب قضايا فساد.

تغلب البحريني في 2013 على الرئيس السابق للاتحاد الإماراتي يوسف السركال، وأعيد انتخابه بالتزكية عام 2015 لولاية من أربعة أعوام. وكان من المتوقع أن ينافس في 2019 الإماراتي محمد خلفان الرميثي والقطري سعود المهندي، قبل أن يعلنا انسحابهما.

يذكر ان بن ابراهيم خسر السباق على رئاسة الاتحاد الدولي (فيفا) أمام رئيسه الحالي السويسري جاني إنفانتينو في 26 شباط/فبراير 2016 بنتيجة 115-88 صوتاً.



تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز