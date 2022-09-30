بسبب التمرد على المدرب..استبعاد 15 لاعبة من منتخب إسبانيا

المصدر: رويترز

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استبعد خورخي فيلدا مدرب منتخب إسبانيا للسيدات اليوم الجمعة 15 لاعبة من التشكيلة التي ستواجه السويد والولايات المتحدة الشهر المقبل بعد ما ذكر عن إبلاغهن الاتحاد المحلي لكرة القدم بعدم انضمامهن للفريق أثناء توليه المسؤولية.

وأصدر الاتحاد الإسباني للعبة بيانا الأسبوع الماضي قال فيه إنه تلقى 15 رسالة عبر البريد إلكتروني من لاعبات يقولن إن علاقتهن بفيلدا تؤثر "بشكل كبير" على حالتهن النفسية وصحتهن و"طالما لم يتم تغيير الوضع" فإنهن لن يلتحقن بالفريق.

وقال فيلدا خلال مؤتمر صحفي اليوم الجمعة "هذه الفوضى تضر كرة القدم الاسبانية. انها إحراج عالمي.

"أنا في حيرة من أمري لأنني لا أعرف مطالب اللاعبات. أتمنى لو كان هناك مزيد من الوضوح.

"كنت أفضل لو أخبروني بشكل شخصي وأنا متأكد من أننا لم نكن لتصل لهذا الموقف. الأمر بهذه البساطة".

وبحسب مصادر قريبة من الأجواء، فإن اللاعبات لا يشعرن بالرضا بسبب طريقة التعامل مع الإصابات والأجواء السائدة بين أفراد التشكيلة واختيارات فيلدا وطريقة تعامله مع الحصص التدريبية.

وأضاف فيلدا "يمكنكن التحدث معي، فأنا هنا 24 ساعة في اليوم للتحدث ومنفتح على التعبير عن الآراء. أنا منفتح دائما على الحوار.

"يتم تسجيل جميع الحصص التدريبية وسأكون سعيدا إذا تم بثها جميعا على الهواء مباشرة. عدم وجود حوار؟ بالتأكيد كان هناك ولكن المشكلة ليست من جانبنا".

وأعلن فيلدا اليوم عن قائمة تضم 23 لاعبة لمواجهة السويد والولايات المتحدة يومي 3 و 11 أكتوبر على الترتيب.

ولم يتم استدعاء أفضل لاعبة في العالم، وهي أليكسيا بوتياس لاعبة خط الوسط المهاجم لبرشلونة التي دعمت زميلاتها في المنتخب، بسبب تعافيها من الإصابة.

وقال فيلدا "أعتقد أنني على حق، ولدي القوة لتكوين فريق جديد ولدينا فريق نفتخر به جميعا".

وقال الاتحاد الإسباني، الذي لم يكشف رسميا عن أسماء 15 لاعبة، إنه يدعم المدرب بشكل كامل وأن اللاعبات المستبعدات لن يعدن إلى تشكيلة الفريق إلا إذا "أدركن خطأهن وطلبن الصفح".

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