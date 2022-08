صلاة المغرب تدفع نادياً إنجليزياً لقرار استثنائي

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن نادي بلاكبيرن روفرز الإنجليزي، توفير مصلى لجماهيره المسلمة في المباريات، بداية من الجولة المقبلة لبطولة الدوري الإنجليزي الدرجة الأولى (تشامبيونشيب).

ونشر ‏نادي بلاكبيرن بيانًا رسمياً عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أكد خلاله توفير مصلى للجماهير المسلمة في مباراته أمام هارتلبول يونايتد، غداً الأربعاء، خاصة أن موعد المباراة يتعارض مع توقيت صلاة المغرب، حسب توقيت المدينة.

ويلتقي بلاكبيرن مع هارتلبول يونايتد، بالجولة الرابعة من بطولة الدوري الإنجليزي الدرجة الأولى، في تمام الحادية عشرة إلا ربع مساءً بتوقيت الإمارات، وتقام المباراة على ملعب بلاكبيرن روفرز.

وحقق بلاكبيرن الفوز في الأربع جولات الأولى من عمر المسابقة الإنجليزية، على هارتلبول يونايتد ولينكولن سيتي وكيو بي ار بنفس النتيجة 0/1، بينما فاز في مباراته الماضية على سوانزي سيتي بثلاثية نظيفة.

