ليفربول يتغزل في محمد صلاح احتفالاً بعيد ميلاده الثلاثين

احتفلت الحسابات الرسمية لنادي ليفربول الإنجليزي، بعيد ميلاد الدولي المصري محمد صلاح المحترف بصفوف الريدز، الذي أكمل اليوم عامه الثلاثين.

ونشر الحساب الرسمي لنادى ليفربول على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، فيديو لأجمل الأهداف التي سجلها صلاح مع الريدز خلال الموسم المنقضي من بطولة الدوري الإنجليزي، وعلق عليها: "أفضل لاعب من رابطة المحترفين هذا العام".

Our PFA Player of the Year 🥰 pic.twitter.com/jwRDmhqVDT