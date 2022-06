بكلمات مؤثرة.. رونالدو يوجه رسالة لمارسيلو بعد مغادرة ريال مدريد

ت + ت - الحجم الطبيعي

وجه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب ريال مدريد السابق ومانشستر يونايتد الحالي، رسالة مؤثرة إلى البرازيلي مارسيلو بعد رحيله رسمياً عن صفوف الميرنغي.

وكان مارسيلو أنهى مسيرته مع ريال مدريد بعد 16 عاما قضاها في السانتياغو برنابيو، وودع البرازيلي ناديه في مؤتمر صحفي عقد أمس الإثنين.

ونشر كريستيانو رونالدو صورة تجمعه بمارسيلو عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، خلال فترة تواجدهما معاً في ريال مدريد، وكتب عليها: "أكثر من مجرد زميل في الفريق، أخ أعطتني إياه كرة القدم، داخل وخارج الملعب، أحد أكبر النجوم الذين سعدت بالمشاركة معهم، كل التوفيق لك في المغامرة الجديدة، مارسيلو".

Mais do que um companheiro de equipa, um irmão que o futebol me deu. Dentro e fora dos campos, um dos maiores craques com quem tive o prazer de partilhar um balneário. Vai com tudo nessa nova aventura, Marcelo! 🙌🏽🙏🏽👊🏽 pic.twitter.com/Rjgb5R3DAd