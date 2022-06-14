بكلمات مؤثرة.. رونالدو يوجه رسالة لمارسيلو بعد مغادرة ريال مدريد

المصدر:
  • البيان
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وجه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب ريال مدريد السابق ومانشستر يونايتد الحالي، رسالة مؤثرة إلى البرازيلي مارسيلو بعد رحيله رسمياً عن صفوف الميرنغي.

وكان مارسيلو أنهى مسيرته مع ريال مدريد بعد 16 عاما قضاها في السانتياغو برنابيو، وودع البرازيلي ناديه في مؤتمر صحفي عقد أمس الإثنين.

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ونشر كريستيانو رونالدو صورة تجمعه بمارسيلو عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، خلال فترة تواجدهما معاً في ريال مدريد، وكتب عليها: "أكثر من مجرد زميل في الفريق، أخ أعطتني إياه كرة القدم، داخل وخارج الملعب، أحد أكبر النجوم الذين سعدت بالمشاركة معهم، كل التوفيق لك في المغامرة الجديدة، مارسيلو".

وأصبح مارسيلو بعد تتويجه مع ريال مدريد خلال الموسم المنقضي ببطولتي الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا، اللاعب الأكثر تتويجاً بالألقاب في تاريخ الميرنغي بواقع 25 بطولة، مكونة من 5 ألقاب دوري أبطال أوروبا، 4 ألقاب كأس العالم للأندية، 3 ألقاب كأس السوبر الأوروبي، 6 ألقاب الدوري الإسباني، ولقبان كأس الملك، 5 ألقاب كأس السوبر الإسباني.

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