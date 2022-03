متفوقاً على هاري كين.. نجم ليفربول يتوج بجائزة لاعب الشهر

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي، عن الفائز بجائزة لاعب الشهر في البريميرليغ، كأفضل لاعب خلال فبراير الماضي.

وكانت رابطة الدوري الإنجليزي أعلنت الجمعة الماضي عن قائمة المرشحين لحصد جائزة أفضل لاعب في فبراير، وضمت جويل ماتيب وتشي أدامز وهاري كين وريان فريزر ووين مي وويلفريد زاها.

وأعلن الحساب الرسمي لرابطة الدوري الإنجليزي على موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، عن حصول جويل ماتيب مدافع ليفربول على جائزة أفضل لاعب في شهر فبراير بالبريميرليغ، بعد المستوى المميز ودوره البارز في انتصارات الريدز خلال الشهر الماضي.

وظهر جويل ماتيب بمستوى مميز في جميع مباريات ليفربول خلال شهر فبراير الماضي، وساعد الريدز في حصد أكبر عدد من النقاط بمباريات الدوري، بفوزه على ليستر سيتي وبيرنلي ونورويتش سيتي وليدز يونايتد، وسجل في شباك الأخير خلال اللقاء الذي انتهى بسداسية نظيفة لصالح الريدز، كما قدم تمريرة حاسمة في مباراة ليستر التي انتهت بهدفين دون رد لصالح الليفر.

Making an impact at both ends of the pitch 💪



Joel Matip is the @easportsfifa Player of the Month for February 🔴#PLAwards pic.twitter.com/zkTr2qbTu4