فيفا يعلن اسماء حكام مباريات كأس العالم للأندية بالإمارات

المصدر: د ب أ

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أعلنت لجنة حكام الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) عن أسماء الحكام الذين سيتولون إدارة مباريات كأس العالم للأندية والتي ستنطلق في الإمارات يوم الثالث من فبراير المقبل.

وذكر (فيفا) عبر موقعه الرسمي اليوم الثلاثاء أنه سيتولى مسئولية المباريات خمسة من لجان التحكيم الثلاثية وحكم دعم واحد، كما اختار الاتحاد الدولي لكرة القدم سبعة حكام آخرين للإشراف على تقنية حكم الفيديو المساعد (فار).

وسينتهي جميع حكام المباراة المختارين من استعداداتهم النهائية في الإمارات قبل أيام قليلة من انطلاق المباراة الأولى.

ومن المقرر أن تقام فعاليات كأس العالم للأندية بالإمارات لعام 2021 في الفترة من الثالث وحتى 12 فبراير المقبل.

وتقام البطولة في الإمارات بمشاركة سبع أندية هي الجزيرة (بطل الدوري الإماراتي وممثل البلد المضيف) وتشيلسي الإنجليزي بطل أوروبا وبالميراس البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية ومونتيري المكسيكي بطل أمريكا الشمالية والأهلي المصري بطل أفريقيا والهلال السعودي بطل آسيا وبيراي التاهيتي ممثل قارة أوقيانوسيا بعد انسحاب فريق أوكلاند سيتي النيوزيلندي في وقت سابق.

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