قرارات غريبة من الكاف قبل انطلاق أمم أفريقيا بساعات

المصدر: وكالات

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أصدر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف"، لوائح فيروس كورونا خلال بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها الكاميرون.

وقال الـ"كاف" في بيان توضيحي: "سيطلب من المنتخب أن يلعب مباراة إذا كان لديه ما لا يقل عن 11 لاعبا متاحين وقد جاءت نتيجة اختبارهم سلبية. في حالة غياب حارس مرمى، يجب على لاعب آخر من الفريق تعويضه، بشرط أن يكون العدد الإجمالي للاعبين المتاحين أحد عشر على الأقل".

المنتخب الذي لا يتوفر لديه 11 لاعبا يعتبر خاسرا!

وقال المنظمون في تحديث للوائح "سيتم اعتبار الفريق الذي لا يتوفر لديه 11 لاعبًا على الأقل خاسرا للمباراة 0-2".

لكنهم قالوا إن للجنة المنظمة الحق في "اتخاذ القرار المناسب" في "حالات استثنائية".

لاعب من الفريق يحل محل حارس المرمى!

وفي حالة عدم وجود حارس مرمى، يجب على لاعب آخر من الفريق أن يحل محل حارس المرمى، بشرط أن يكون العدد الإجمالي للاعبين المتاحين أحد عشر.

كما أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، عن "تحديث" بشأن عدد التبديلات المسموح بها في مباريات كأس أمم إفريقيا أيضا.

وسيعتمد الـ"كاف" قاعدة التبديلات الخمسة في كل مباراة، مع إتاحة ثلاث فرص كحد أقصى لكل منتخب لإجراء التغييرات خلال الوقت الأصلي، بجانب السماح بتبديل إضافي لكل طرف في حال الوصول إلى الأشواط الإضافية.

وتأثر العديد من الفرق بالإصابة بفيروس كورونا في فترة الاستعداد للبطولة المقامة في الكاميرون التي تنطلق الأحد.

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