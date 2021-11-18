نوبنك البرازيلي يرعي كأس العالم 2022 بأمريكا الجنوبية

المصدر: رويترز

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قال مصرف نوبنك البرازيلي في بيان اليوم الخميس إنه سيرعى، على مستوى أمريكا الجنوبية، بطولة كأس العالم 2022 لكرة القدم التي ستقام نهائياتها في قطر.

وهذه الخطوة هي أول صفقة رعاية كبيرة يبرمها المصرف الذي يستعد للطرح العام الأولي لأسهمه.

وقال أرتورو نونيز مسؤول التسويق في المصرف البرازيلي في بيان "نمو شركتنا دفعنا إلى السعي للوصول إلى منصات وقنوات اتصال جديدة من أجل إيصال رسالتنا إلى المنطقة بأكملها".

وتأسس نوبنك في البرازيل في 2013 ثم توسعت أعماله لتمتد إلى المكسيك وكولومبيا وحاليا يبلغ عدد عملائه 48 مليون عميل.

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